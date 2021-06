Košarkaši Los Angeles Clippersa posljednji su sudionici drugog kruga doigravanja u NBA ligi ove sezone, oni su u odlučujućoj sedmoj utakmici prvog kruga kao domaćini svladali Dallas Maverickse sa 126:111.

Ključnim razdobljem utakmice pokazala se završnica treće i početak četvrte četvrtine kada su Clippersi zaostatak od 76:81 pretvorili u prednost 106:87. Uz standardno odličnog Kawhija Leonarda u toj velikoj seriji Clippersa kojom je "prelomljena" utakmica istaknuli su se i Marcus Morris s tri trice te Luke Kennard s dvije trice i jednim polaganjem. Iskoristili su Clippersi u tom razdoblju umor koji je dostigao najboljeg igrača Mavsa Luku Dončića koji nakon briljatnog prvog poluvremena nije imao snage povući svoju momčad i u nastavku.

Dončić je susret započeo sa čak 19 koševa u prvoj četvrtini u kojoj su Mavsi stalno bili u kakvoj-takvoj prednosti, do poluvremena je stigao do 29 ubačaja, no svejedno su na veliki odmor Clippersi otišli s prednosti od 70:62. Odličnim ulaskom u treću četvrtinu Mavsi su odmah poravnali na 72:72, a koševima Doriana Finney-Smitha i Kristapsa Porzingisa i poveli sa 81:76, no uslijedila je napadačka "suša" koju su Clippersi iskoristili za seriju 30-6.

Jackson za pobjedu

Ipak, Dallas se tricom Dončića dvije minute prije kraja uspio primaknuti na 114:107, no tada se ukazao Reggie Jackson, pogodio tricu za 117:107, uslijedila je i još jedna trica Morrisa za 120:107 minutu prije kraja i pitanje pobjednika je bilo riješeno.

Clipperse je do prolaska u drugi krug predvodio Leonard koji je bio nadomak triple-doublea sa 28 koševa, 10 skokova i 9 asistencija, Morris je dodao 23 ubačaja uz šut za tricu 7-9, a Paul George 22 uz 10 asistencija. Hrvatski centar Ivica Zubac dobio je samo 2:46 minuta na parketu i za to vrijeme upisao jednu asistenciju.

Kod Mavsa Dončić se zaustavio na 46 poena, 14 asistencija i 7 skokova, Finney-Smith je ubacio 18 uz 10 skokova, a Porzingis 16 uz 11 skokova. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Ovo je druga godina zaredom kako Clippersi izbacuju Mavse u prvom krugu doigravanja, a zanimljivo je kako je tek u sedmoj utakmici serije pobijedio domaći sastav.

Clippersi će u drugom krugu doigravanja igrati protiv najboljeg sastava iz ligaškog dijela natjecanja Utah Jazza.

Hawksi iznenadili Philadelphiju

U prvoj utakmici polufinala Istočne konferencije Atlanta Hawksi su kao gosti svladali Philadelphia 76-erse sa 128:124 te tako poveli sa 1-0 u pobjedama.

Hawksi su dominirali prvim poluvremenom, imali i 26 pogodaka prednosti (53:27), no domaći su se u samoj završnici uspjeli vratiti u igru te košem Joela Embiida minutu prije kraja smanjiti na 118:115. No, u sljedećem napadu gostiju Bogdan Bogdanović je pogodio tricu za bijeg na 121:115. Kada je John Collins zakucao te pogodio dodatno slobodno bacanje za 126:118 16 sekundi prije isteka vremena činilo se kako je susret završen, ali Sixersi su u sljedećih osam sekundi postigli čak šest poena i primaknuli se na 126:124. Ipak, Bogdanović je ostao pribran, pogodio oba slobodna bacanja i odveo svoju momčad do konačnih 128:124.

Atlantu je predvodio Trae Young sa 35 koševa i 10 asistencija, Bogdanović i Collins su dodali po 21, dok je Joel Embiid usprkos ozljedi koljena zbog koje mu je bio upitan nastup, bio najbolji kod Philadelphije sa 39 ubačaja i 9 skokova, Seth Curry je ubacio 21, a Tobias Harris 20 uz 10 skokova. Sažetak ove utakmice pogledajte OVDJE.