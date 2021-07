Milwaukee Bucks će igrati u finalu NBA protiv Phoenixa nakon što su u subotu u šestoj utakmici finalne serije Istoka sa 118-107 nadigrali domaće Atlanta Hawkse i pobijedili ukupnim rezultatom 4-2.

Za Milwaukee, koji su svoj jedini naslov osvojili 1971. godine, a zadnje finale igrali 1974., Khris Middleton i Jrue Holiday zajedno su zabili 59 koševa. Middleton je ubacio 32 koša, a Holiday 27 uz devet skokova i devet asistencija. Atlanti nije pomogao ni Trae Young koji se vratio na teren nakon ozljede. On je utakmicu završio sa 14 koševa i devet asistencija. Najbolji pojedinac Hawka bio je Cam Reddish sa 21 ubačajem, dok je Bogdan Bogdanović dodao 20.

I to bez najboljeg igrača

Bucks, koji su drugu utakmicu zaredom igrali bez Giannisa Antetokounmpoa, u prvoj su četvrtini napravili seriju 15-4 za vodstvo koje nisu ispuštali. U drugom poluvremenu je, nakon što je Clint Capela približio Hawkse na 47-45 u prvoj minuti, Middleton pogodio dvije trice zaredom i tri koša za dva poena za vodstvo Milwaukeeja od 15 koševa.

Na kraju treće četvrtine Bucks su vodili 91-72, a Hawksi su im se približili na 107-101 3:23 minute do kraja, no to dalje od toga nisu išli.

Prva utakmica finala se igra u utorak u Arizoni jer su Suns imali bolji omjer pobjeda i poraza u regularnom dijelu sezone.