Legendarni hrvatski košarkaš, Toni Kukoč u noći sa subote na nedjelju u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu ući će, konačno, u NBA Kuću slavnih u Springfieldu i pridružit će se Krešimiru Ćosiću, Draženu Petroviću, Mirku Novoselu i Dini Rađi.

Dan prije primanja u odabrano društvo košarkaška Kuća slavnih u Springfieldu održala je najavnu konferenciju za medije uoči sutrašnje inauguracije.

Michael Jordan, vaš nekadašnji suigrač, će vas pratiti na ceremoniji, što je trebalo učiniti da MJ sudjeluje?

O Jordanu

"Mislim da za to ne postoje bolje osobe od Michaela i Jerryja Reinsdorfa. Očito, došao sam u NBA da bih imao priliku zaigrati s njim, dijeliti parket, i možda osvojiti prvenstvo. Naravno, start nije bio baš najbolji, kada je nažalost izgubio oca, i ja sam izgubio tu priliku u prve dvije godine. No, dobro je poznato što se dogodilo kad se vratio – tri osvojena prvenstva za Chicago Bullse. Bilo je vrlo zabavno i vjerojatno najbolje vrijeme koje sam proveo na košarkaškom terenu."

Na koji je način Michael utjecao na vas?

"Michael je utjecao na mene na svaki mogući način. Nije bio najljubazniji suigrač, ali je sve tjerao da dobro treniraju. Ne bih sada otkrivao dio svojeg sutrašnjeg govora, no naši treninzi bili su zapravo teži od utakmica koje smo igrali i sve zato što su Michael i Scotty, s Philom, svaki dan bili tamo da nas uvjere da uvijek postoji mjesta za napredak, da uvijek postoji nešto novo za naučiti. Mislim da je to jedan od najvećih razloga takvog uspjeha, tri osvojena prvenstva."

Teške situacije

Mnogi se mladi igrači ugledaju na Vas. Što biste im rekli, kako se istaknuti, kako premašiti teške situacije?

"To je dio života, to je dio svačije karijere i ne možete dopustiti da zbog toga potonete. Bilo bi lako i svi bi se bavili sportom kada bi put uvijek bio prema gore. Mislim da moraš vjerovati u sebe, slijediti moto „vježbom do savršenstva“ i jednostavno biti prisutan i teško raditi baš svaki dan. Treba i naići i na dobru grupu ljudi, igrača i trenera da bi se zaokružio uspjeh. Uspjeh se podrazumijeva kao osvajanje prvenstava. No, neosvajanje prvenstava nije poraz, nije nešto što nisi postigao. Pobjede su rijetke, a ima toliko dobrih košarkaša koji možda nisu osvajali prvenstva, ali su njihove karijere za Kuću slavnih."

A uoči ulaska u Kuću slavnih NBA je odabrao deset najboljih poteza Tonija Kukoča u karijeri.