Legendarni hrvatski košarkaš, Toni Kukoč u noći sa subote na nedjelju ući će, konačno, u NBA Kuću slavnih u Springfieldu i pridružit će se Krešimiru Ćosiću, Draženu Petroviću, Mirku Novoselu i Dini Rađi.

Ceremonija uvrštenja generacije 2021., počinje u jedan sat u noći po hrvatskom vremenu, a osim Kukoča u "Hall of fame" ući će i Bill Russell kao trener, te Paul Pierce, Chris Bosh i Chris Webber.

Uoči ulaska u Kuću slavnih, legendarni su košarkaši odgovarali na pitanja novinara, a među njima je bio i Kukoč. Kukoč je govorio o Michaelu Jordanu, koji će ga uvesti u Kuću, ali govorio je i o tome kako je bilo igrati u NBA-u onda.

"Kada su europski igrači ranije dolazili u NBA, bila su to drugačija vremena. Ljudi su čuli za nas, ali nas nisu poznavali. Bili smo pioniri u NBA. Nadam se da smo bili ta neka zraka svjetlosti koja je ostale vodila u NBA. Ranih 90-ih NBA je postao globalan, a ne samo američki i to je otvorilo vrata svima", rekao je u uvodu Kukoč.

'Nije bio najljubazniji igrač'

Zatim je govorio o Jordanu, svom nekadašnjem suigraču koji će ga uvrsti u Kuću slavnih.

"Mislim da za to ne postoje bolje osobe od Michaela i Jerryja Reinsdorfa. Očito, došao sam u NBA da bih imao priliku igrati s njim i možda osvojiti prvenstvo. Naravno, start nije bio baš najbolji, kada je nažalost izgubio oca, i ja sam izgubio tu priliku u prve dvije godine. No, dobro je poznato što se dogodilo kad se vratio - tri osvojena prvenstva za Chicago Bullse. Bilo je vrlo zabavno i vjerojatno najbolje vrijeme koje sam proveo na košarkaškom terenu", veli Kukoč.

Otkrio je i koliko je Jordan utjecao na njega te kakav je bio kao suigrač.

"Michael je utjecao na mene na svaki mogući način. Nije bio najljubazniji suigrač, ali je sve tjerao da dobro treniraju. Ne bih sada otkrivao dio svojeg sutrašnjeg govora, no naši treninzi bili su zapravo teži od utakmica koje smo igrali i sve zato što su nas Michael i Scottie Pippen, zajedno s Philom Jacksonom, svaki dan uvjeravali da uvijek postoji mjesta za napredak, da uvijek postoji nešto novo za naučiti. Mislim da je to jedan od najvećih razloga takvog uspjeha, tri osvojena prvenstva", izjavio je Kukoč.

Na koncu je poslao poruku mladim igračima posebice onima koji se nalaze u teškim situacijama.

"To je dio života, to je dio svačije karijere i ne možete dopustiti da zbog toga potonete. Bilo bi lako i svi bi se bavili sportom kada bi put uvijek bio prema gore. Mislim da moraš vjerovati u sebe, slijediti moto 'vježbom do savršenstva' i naporno raditi baš svaki dan. Treba i naići i na dobru skupinu ljudi, igrača i trenera da bi se zaokružio uspjeh. Uspjeh se podrazumijeva kao osvajanje prvenstava. No, neosvajanje prvenstava nije neuspjeh, nije nešto što nisi postigao. Te pobjede su rijetke, a ima toliko dobrih košarkaša koji možda nisu osvajali prvenstva, ali su njihove karijere za Kuću slavnih", kazao je Kukoč.