Iako su u drugoj četvrtini gubili sa 25 koševa razlike New York Knicks su velikim preokretom dobili Boston Celticse sa 108-105. Dvije sekunde prije kraja Jayson Tatum je Bostonu donio izjednačenje 105-105, ali onda RJ Barrett tricom sa zvukom sirene Knickse odveo do pobjede. No, najzaslužniji za preokret i pobjedu Knicksa bio je Evan Fournier, koji je imao rekordni učinak karijere, 41 poen. Julius Randle dodao je 22, a Immanuel Quickley 16 koševa.

Tatum ubacio 36 poena

Kod Bostona Jayson Tatum je ubacio 36, a Dennis Schroder 20 poena.

Košarkaši Phoenix Sunsa prva su momčad ove sezone koja je došla do 30 pobjeda u NBA ligi, sa omjerom 30-8 to im je drugi najbolji ulazak u sezonu u povijesti kluba. Noćas su dobili Los Angeles Clipperse sa 106-89, a istaknuo se Cameron Johnson sa 24 koša, što mu je rekord karijere.

Jalen Smith ostvario je 19 poena i 14 skokova, a Chris Paul je upisao prvi "triple-double" sezone sa 14 koševa, 13 skokova i 10 asistencija. Najbolji igrač Phoenixa Devin Booker je uz loš šut (5-22) ubacio tek 11 poena.

Warriorsi izgubili od najlošije momčadi

Kod Clippersa Marcus Morris Sr. ubacio je 26 poena, najviše u sezoni, i tome dodao osam skokova, a Reggie Jackson je završio sa 16 koševa. Hrvatski centar Ivica Zubac nije igrao za Clipperse jer se nalazi u COVID-19 protokolu.

Druga momčad lige Golden State Warriorsi, koji su igrali bez ozlijeđenog Stepha Curryja, izgubili su od jedne od najlošijih ekipa New Orleans Pelicans sa sa 96-101. Pelicansi su prelomili utakmicu u zadnjoj četvrtini kada su otišli na deset koševa razlike, a predvodio ih je Brandon Ingram sa 32 poena. Josh Hart dodao je 14, a Herb Jones 13 koševa. U redovima Warriorsa najraspoloženiji bio je Andrew Wiggins sa 21 poenom.

Ja Morant predvodio je Memphis Grizzliese do sedme pobjede u nizu nakon što su noćas dobili Detroit Pistonse sa 118-88. Morant je ostvario 22 poena, 9 skokova i 6 asistencija. Dillon Brooks dodao je 18 koševa, a Tyus Jones i Ziaire Williams po 14. Bio je ovo 20 poraz Pistonsa u zadnje 23 utakmice.

Rezultati košarkaške NBA lige.

New York Knicks - Boston Celtics 108:105

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 118:88

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 101:96

Phoenix Suns - LA Clippers 106:89

ISTOK

Chicago Bulls 25 10 71,4

Brooklyn Nets 24 12 66,7

Milwaukee Bucks 25 15 62,5

Miami Heat 24 15 61,5

Philadelphia 76ers 21 16 56,8

Cleveland Cavaliers 21 17 55,3

Toronto Raptors 18 17 51,4

Charlotte Hornets 20 19 51,3

Washington Wizards 19 19 50,0

New York Knicks 19 20 48,7

Boston Celtics 18 21 46,2

Atlanta Hawks 17 20 45,9

Indiana Pacers 14 25 35,9

Detroit Pistons 7 30 18,9

Orlando Magic 7 32 17,9

ZAPAD

Phoenix Suns 30 8 78,9

Golden State Warriors 29 9 76,3

Utah Jazz 28 10 73,7

Memphis Grizzlies 26 14 65,0

Dallas Mavericks 20 18 52,6

Los Angeles Lakers 20 19 51,3

Denver Nuggets 18 18 50,0

LA Clippers 19 20 48,7

Minnesota Timberwolves 18 20 47,4

San Antonio Spurs 15 22 40,5

Sacramento Kings 16 24 40,0

Portland Trail Blazers 14 23 37,8

New Orleans Pelicans 14 25 35,9

Oklahoma City Thunder 13 24 35,1

Houston Rockets 11 28 28,2