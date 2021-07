Giannis Antetoukounmpo se pobrinuo da se ovogodišnja finalna NBA serija ne pretvori u jednosmjernu ulicu i još jednom predstavom za pamćenje odveo je Milwaukee Buckse do uvjerljive 120:100 pobjede nad Phoenix Sunsima kojom su smanjili zaostatak u finalnoj seriji na 2-1.

Iako je prije samo dva tjedna bio zastrašujuće blizu ozljedi koljena koja bi ga na duže vrijeme odvojila od parketa, sjajni Grk je drugu utakmicu zaredom završio s više od 40 koševa. U Phoenixu to nije bilo dovoljno za pobjedu, jer osim njega Bucksi nisu imali još barem jednog raspoloženog igača. U gotovo rasprodanom Fiserv Forumu je Antetokounmpo dobio potrebnu pomoć.

"Znali smo kakva će ovo utakmica biti. Znali smo da ćemo se naći u rupi izgubimo li ovaj dvoboj", izjavio je grčki košarkaš koji je u pobjedu ugradio 41 koš, 13 skokova i šest asistencija. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Približio se Jordanu

S dvije uzastopne utakmice od 40 i više poena u NBA finalu, Antetokounmpo je na pola puta do izjednačavanja rekorda koji je postavio Michael Jordan, također protiv Phoenixa, na putu do naslova 1993.

Za razliku od druge utakmice u Phoenixu u kojoj je postigao 42 koša, Giannis je u ovom dvoboju dobio prijeko potrebnu potporu ostatka momčadi, kako u napadu, tako i u obrani. Bucksi su nadskakali Sunse (47-36), napravili veliku razliku u koševima nakon napadačkih skokova (20-2) i izgubili samo devet lopti. Pogodili su 14 od 36 pokušaja za tricu, dok su gosti gađali 9/31.

Prednjačio je Jrue Holiday koji je trice gađao 5/10 te završio s 21 košem i devet asistencija. Khris Middleton je ubacio 18 poena uz sedam skokova i šest asistencija, a po 11 koševa su dodali domaći visoki igrači Brook Lopez i Bobby Portis.

Booker nije došao na utakmicu

Utakmica je bila izjednačena do tri minute prije kraja prvog poluvremena, kad su Bucksi serijom 10-0 otišli do 15 koševa prednosti (60-45). Sunsi su se uspjeli oporaviti u trećoj četvrtini i nakon trice Jaea Crowdera smanjili zaostatak na šest koševa (82-76), kad je do kraja trećeg perioda ostalo 3:43 minute.

No, to je bilo sve od gostiju. U sljedeće četiri minuta ostali su bez ubačaja, a Bucksi su serijom 19-0 otišli na najvećih +25.

Chris Paul je za Sunse ubacio 19 koševa uz devet asistencija. Deandre Ayton i Jae Crowder su postigli po 18 koševa, ali je izostao napadački učinak Devina Bookera koji je ubacio samo 10 poena gađajući iz igre 3/14.

"Rekao sam nakon zadnje utakmice da je to momčad koja se neće predati, koja će se boriti do kraja. Moramo ponoviti razinu želje koju smo iskazali u prve dvije utakmice i onda ćemo biti u dobroj poziciji", izjavio je Booker nakon prve od dvije utakmice u kojima je Milwaukee domaćin.

Četvrti dvoboj NBA finala na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak, u 3 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.