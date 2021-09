NBA franšiza Dallas Mavericksi su se razišli s Haralabosom Voulgarisom, jednim od svojih direktora. U pitanju nije otkaz, čelniku za razvoj franšize istekao je ugovor i nije mu jednostavno produžen a navodno iza svega stoji njegovo neslaganje s najvećom zvijezdom momčadi Lukom Dončićem, javljaju američki mediji.

Čovjek od najvećeg povjerenja klupskog vrha

Vijest je o Voulgarisovom odlasku izvorno plasirao Brad Townsend iz Dallas Morning News, no kasnije ju je i Voulgaris potvrdio na društvenim mrežama, prenosi NBA Yahoo.

Volugaris, profesionalni kockar, u Dallas je stigao u listopadu 2018. godine i vrlo brzo postao čovjek od najvećeg povjerenja klupskog vrha. Gotovo sve transakcije išle su preko njega, no miješao se i u posao drugih službi franšize zbog čega je često u njoj bilo i sukoba.

Nije imao niti dobar odnos s Dončićem, tvrde američki mediji uz dodatak da se Volugaris nije svidio jednom od najboljih košarkaša svijeta. A riječ Luke Dončića, igrača oko kojeg se gradi budućnost, u Mavericksima ipak ima veću težinu.

Mark Kuban: 'Ovo je totalno s*anje'

Vlasnik Dallas Mavericksa, kontroverzni Mark Cuban, demantirao je sva pisanja The Athletica tweetom od jedne rečenice.

"Ovo je totalno s*anje".

Članak koji je naljutio Kubana i odjeknuo SAD-om pojavio se u ponedjeljak na The Athleticu. U njemu se opisuje utjecaj koji je Haralabos Voulgaris navodno imao na momčad.

Pokrenuo ili odobrio gotovo svaku transakciju

"Više izvora iz lige i iz kluba kazali su za The Athletic da je Voulgaris bio najutjecajniji u uredu Mavericksa otkako se pridružio klubu, bilo da je pokrenuo ili odobrio gotovo svaku transakciju napravljenu u protekle dvije sezone. Ti isti izvori dodaju da je Voulgaris često išao do skriptiranja početnih sastava i rotacija za dugogodišnjeg glavnog trenera Ricka Carlislea.

Voulgarisove odgovornosti i utjecaj u uredu Mavsa problem je bio sam po sebi - pogotovo jer je The Athletic izvijestio da je imao značajan doprinos u prva dva izbora momčadi na draftu 2020., dok odjel skauta to nije imao - ali goruće pitanje je njegov odnos s Dončićem", stoji u pisanju The Athletica.