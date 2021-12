Bojan Bogdanović i Utah Jazz upisali su novu pobjedu protiv Dallas Mavericksa u posljednjoj utakmici bogatog božićnog NBA programa. Jazzeri su slavili rezultatom 120:116, a Babo je jednostavno briljirao.

Zabio je 25 poena za samo 25 minuta na terenu. gađao je iz igre 9-14, od čega 4-8 za tri poena. Odličnom šuterskom učinku dodao je četiri skoka te po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Donovan Mitchell zabio je 33 poena i tako predvodio Utu do pobjede, dok su kod Dallasa najbolji bili Jalen Brunson i Kristaps Porzingis - obojica su zabili po 27 poena. Ne baš dobra okolnost za Maverickse bila je da nisu u ovoj utakmici imali Luku Dončića, koji je morao u covid-protokol. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Curry i Warriorsi rušili Sunse

Isplatilo se upaliti sinoć televizor i na utakmici Golden Statea i Phoenixa. U dvoboju dviju trenutno najjačih momčadi lige slavili su Warriorsi 116:107, a pobjedu su izvojevali uz majstorije Stepha Curryja.

Najbolji šuter svih vremena mogao je biti i efikasniji (37 posto šuta iz igre), ali je s 33 poena ipak bio predvodnik napada Warriorsa i glavni razlog pobjede. U redovima Sunsa Chris Paul je bio najbolji strijelac s 21 poenom. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Duel LeBrona i Hardena

Odličnu utakmicu gledali smo i u Wisconsinu, gdje se Milwaukee vratio iz ponora kako bi pobijedio Boston Celticse. Jalen Brown, krilni igrač Bostona, imao je fantastičan početak utakmice, a Bostonovo se vodstvo u prvom poluvremenu penjalo sve do 19 poena.

No u drugom dijelu su Bucksi stisnuli obranu i dorovarili nekako do izjednačenja, a ona i do preokreta. Njihov najzaposleniji rudar bio je Grk Giannis Antetokounmpo, koji je utakmicu završio s 36 poena, 12 skokova i pet asistencija. Kod Bostona su Brown i Tatum zabili po 25 poena. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

U Staples centru gledali smo okršaj velikana u kojem je James Harden zabio manje poena, ali su njegovi Netsi na kraju ipak slavili protiv Lakersa 112:115.

Harden je utakmicu završio s 36 poena, dok je LeBron James zabio 39, no svejedno je Kralju to bilo premalo da njegova momčad odnese pobjedu na domaćem terenu. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Slavlje Knicksa

U prvoj utakmici božićnog programa NBA lige košarkaši New Yorka su u Madison Square Gardenu svladali Atlantu 101:87.

Cijelu utakmicu New York je vodio protiv oslabljene Atlante koja je još jedan dvoboj odigrala bez brojnih važnih igrača koji se nalaze u zdravstvenom i sigurnosnom protokolu. Utakmica je usmjerena od samog starta, od 19-3 za New York na početku dvoboja.

Unatoč tome Atlanta se dobro držala tijekom većeg dijela susreta, ali nije ugrozila blagdansko slavlje u New Yorku.

Kemba Walker je za New York ispisao božićni 'triple-double' s 10 poena, 10 skokova i 12 asistencija premda je imao vrlo loš šut (3-12 iz igre, 2-9 za tri poena). Najbolji u domaćim redovima bio je Julius Randle s 25 poena i 12 skokova, dok je 15 poena dodao Francuz Fournier.

Po 20 poena su za Atlantu postigli John Collins i Delon Wright, s tim da je Collins imao i osam skokova, dok je Wright za tri poena gađao 4-5.

Ove su se dvije momčadi dodatno približile jedna drugoj na ljestvici Istočne konferencije. Atlanta ima omjer 15-17, a New York 15-18. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.