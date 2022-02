Košarkaši Utah Jazza izgubili su sa 101-106 na gostovanju kod Laos Angeles Lakersa, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović je za svoj sastav ubacio 15 koševa uz dva skoka. Bogdanović je na terenu proveo 33:28 minuta uz šut za dva 2-6, za tricu 3-8 te 2-2 s linije slobodnih bacanja.

Jazz je kontrolirao veći dio utakmice, šest minuta prije kraja vodio je sa 92-80, a kako su Lakersi od završnice druge četvrtine bili i bez Anthonyja Davisa koji je ozlijedio desni gležanj, činilo se kako su na najboljem putu ostvariti još jednu pobjedu. No, uslijedila je velika serija Lakersa predvođenih LeBronom Jamesom od 16-2 kojom je domaći sastav poveo 96-94 dvije minute prije kraja. Upravo je James tricom poravnao na 94-94, a onda pogodio i polaganje za 96-94

Rookie junak LA-ja

Tricom Bogdanovića Jazz je smanjio na 100-99 36 sekundi prije kraja, a u sljedećem napadu domaćih u junaka pobjede izrastao je "rookie" Austin Reaves koji je pogodio tricu na asistenciju Jamesa za 103-99.

James je predvodio Lakerse sa 33 ubačaja, dok Jazzu nije bilo dovoljno 37 koševa Donovana Mitchella. Jazz je četvrti u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 36-22, dok su Lakersi deveti na Zapadu sa 27-31.

Vodeći sastav lige Phoenix Sunsi ostvarili su sedmu pobjedu zaredom svladavši na svom terenu posljednju momčad Zapada Houston Rocketse sa 124-121. Sunsi su do pobjede stigli teže od očekivanog, a usto su gotovo čitavo drugo poluvrijeme morali igrati bez svog vođe na terenu Chrisa Paula koji je isključen nakon tri minute igre u trećoj četvrtini zbog svađe sa sucima. Gosti iz Houstona ostali su u igri za iznenađenje sve do samoga kraja, no pokušaj trice veterana Erica Gordona sa zvukom sirene za produžetak nije pronašao cilj. Devin Booker sa 24 i DeAndre Ayton sa 23 poena predvodili su Sunse, dok su Dennis Schroeder sa 23 i Jae'Sean Tate sa 22 pogotka bili najefikasniji kod Rocketsa.

Poraz Warriorsa

Phoenix je s omjerom 47-10 uvjerljivo vodeći kako na Zapadu tako i u čitavoj ligi, dok je Houston sa 15-42 na dnu Zapada.

Denver Nuggetsi ostvarili su važnu 117-116 pobjedu na gotovanju kod Golden State Warriorsa velikim preokretom u završnici dvoboja, a junak je postao Monte Morris koji je pogodio tricu za pobjedu sa zvukom sirene. Imali su Warriorsi vodstvo 77-61 sredinom treće četvrtine, nešto više od minute prije kraja i 113-108, no Nuggetsi su poveli sa 114-113. Ipak, Stephen Curry je četiri seknde prije kraja pogodio šut s poludistance uz dodatno slobodno bacanje na 116-114 Warriorsa. U preostalom vremenu Nuggetsi su dali loptu svom glavnom igraču Nikoli Jokiću oko kojega se skupila čitava obrana domaćih, pa je Jokić uposlio slobodnog Morrisa, a ovaj je pogodio tricu za pobjedu. Jokić je opet odigrao svestranu utakmicu sa 35 koševa, 17 skokova i 8 asistencija, dok je Curry sa 25 ubačaja bio najefikasniji kod domaćih.

Golden State je s omjerom 42-17 drugi na Zapadu i čitavoj ligi, dok je Denver sa 33-25 šesti sastav Zapada.

Chicago Bullsi vratili su se na sam vrh Istoka 125-118 domaćom pobjedom protiv Sacramento Kingsa, a DeMar DeRozan je nastavio sa sjajnim igrama u veljači. DeRozan je sedmu utakmicu zaredom ubacio 35 ili više poena uz šut iz igre od preko 50 posto, u srijedu se zaustavio na 38 a odličnog pomagača imao je u Cobyju Whiteu koji je dodao 31 za Bullse, dok Kingsima nije bilo dovoljno 33 pogotka De'Aarona Foxa kao niti 22 koša, 12 skokova i 8 asistencija Domantasa Sabonisa.

Chicago je s omjerom 38-21 prvi na Istoku s utakmicom i pobjedom više od Miami Heata, dok je Sacramento sa 22-38 13. momčad Zapada.

Brooklyn Netsi ostvarili su drugu pobjedu u nizu svladavši kao gosti New York Knickse sa 111-106 nadoknadivši čak 28 poena zaostatka (26-54) s kraja druge četvrtine. U izostanku ozlijeđenog Kevina Duranta te još uvijek nespremnog Bena Simmonsa, kod Netsa su najučinkovitiji bili Cam Thomas sa 21 i došljak iz Philadelphije Seth Curry sa 29 koševa, dok je Knickse predvodio Julius Randle sa 31 ubačajem i 10 skokova.

S omjerom 31-27 Brooklyn je osmi na Istoku, dok je New York sa 25-34 tek 12. na Istoku.

Veliko iznenađenje dogodilo se u Bostonu gdje su Detroit Pistonsi svladali domaće Celticse sa 112-111. Pistonsi su tako prekinuli svoj niz od osam uzastopnih poraza, ali i niz Celticsa od devet uzastopnih pobjeda. Jerami Grant pogodio je za vostvo Pistonsa 112-111 19 sekundi prije kraja, a šut za pobjedu u posljednjem napadu Cdelticsa uzeo je Jayson Tatum, no on nije bio precizan. Grant je sa 24 pogotka predvodio Pistonske, dok je Jaylen Brown ubacio 31 za Celticse.

Popovich blizu rekorda

Boston je ostao šesti na Istoku sa 34-26, dok je Detroit pretposljednji kako na Istoku tako i u čitavoj ligi sa 13-45.

Gregg Popovich napravio je korak bliže ka prvom mjestu na ljestvici svih vremena po broju trenerskih pobjeda, njegovi San Antonio Spursi su kao gosti svladali Oklahoma City Thunder sa 114-106. Za Popovicha, koji je na klupi Spursa od prosinca 1996. godine, te koji je s teksaškom momčadi osvojio pet naslova prvaka, ovo je 1133. pobjeda u ligaškom dijelu sezone u karijeri. Time je preskočio Lennyja Wilkensa s kojim je dosada dijelio drugo mjesto na vječnoj ljestvici, a primaknuo se vodećem Donu Nelsonu na samo dvije pobjede.

Rezultati NBA lige

LA Lakers - Utah 106-101

Bojan Bogdanović igrao je 33:28 minuta za Utah i postigao 15 koševa (šut za dva 2-6, trica 3-8, slobodna bacanja 2-2) uz 2 skoka

Boston - Detroit 111-112

Indiana - Washington 113-108

New York - Brooklyn 106-111

Golden State - Denver 116-117

Phoenix - Houston 124-121

Chicago - Sacramento 125-118

Memphis - Portland 119-123

Minnesota - Toronto 91-103

Oklahoma City - San Antonio 106-114

Orlando - Atlanta 109-130