NBA je kaznila zvijezdu Philadelphia 76ersa Jamesa Hardena sa 100.000 dolara (108.604 eura) zbog video izjave u kojoj je sportskog direktora Philadelphije Daryla Moreya prozvao lažljivcem jer je njegov odlazak u drugu momčad pao u vodu. Kazna od 100.000 dolara najviša je novčana kazna koju NBA može izreći igraču.

Harden je došao u Philadelphiju prošle veljače nakon nešto više od godinu dana s Brooklyn Netsima, ali je ubrzo ispao s momčadi u doigravanju. Prije toga, deseterostruki All-Star igrao je za Houston Rocketse više od osam sezona.

Prošlog srpnja je zvijezda NBA lige pristala je na dvogodišnje produljenje ugovra s klubom. Hardenu, koji će u subotu napuniti 34 godine, ugovorom je zajamčeno 68,6 milijuna dolara te mogućnost da nakon sezone 2022./23. odustane od ugovora i pronađe drugu momčad.

ESPN je krajem lipnja objavio da će Harden iskoristiti klauzulu iz ugovora, jer želi napustiti Philadelphiju nakon godinu i pol.

Harden je odustao od svog ugovora od 35,6 milijuna dolara krajem lipnja uz dogovor da će Morey pristati na razmjenu, prema izvješćima.

No to se nije dogodilo. Hardenovom agentu, Mikeu Silvermanu, Philadelphia je prošli tjedan rekla da Morey ne može pronaći zamjenu za Hardena i da franšiza neće raditi s njim osim ako on sam ne pronađe zamjenu koja bi pomogla timu da se natječe za prvenstvo.

To je nagnalo Hardena da napadne Moreya na promotivnom događaju u Kini.

"Daryl Morey je lažac i ja nikada neću biti dio organizacije čiji je on dio", rekao je Harden u video snimci.

NBA je odmah poduzela mjere, ne samo zato što je Moreya nazvao lažovom, već i zato što je javno izjavio da neće izvršiti usluge koje su propisane ugovorom.

