ŠTO JE SLJEDEĆE? / Nakon što je Aco podnio ostavku, svi su ostali nijemi: 'Hrvatska košarka time dobiva novu dimenziju krize u kojoj se nalazi'

Dosadašnji sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) Aleksandar Petrović podnio je ostavku, potvrdio je HKS. Petrović je u petak na svom Twitteru objavio kako podnosi ostavku. "S obzirom na to da više nemam povjerenja u čelne ljude HKS-a odlučio sam dati ostavku na mjesto sportskog direktora," objavio je Petrović.Petrović je u rujnu prošle godine izabran za sportskog direktora HKS-a, a mjesec dana kasnije i vršiteljem dužnosti izbornika košarkaške reprezentacije. Bilo je to privremeno rješenje nakon odlaska izbornika Damira Mulaomerovića. Tijekom sljedećih mjeseci odradio je mnoge razgovore s potencijalnim kandidatima za izborničko mjesto te je nedavno Upravnom odboru uputio dva prijedloga, Josipa Sesara i Darija Gjergju. Gjergja je bio Petrovićev favorit, no HKS je na koncu odabrao Sesara za novog izbornika prije dva tjedna."Ni Petrović ni čelni ljudi košarkaškog Saveza nisu smatrali kako je danas bilo potrebno objasniti novonastalu situaciju kao ni sljedeće poteze iako hrvatska košarka time dobiva novu dimenziju krize u kojoj se nalazi", rekao je RTL-ov novinar Filip Brkić. više pogledajte u videu.