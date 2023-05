Nakon Barcelone i Olympiacosa plasman na Final Four Eurolige, koji će se od 19. do 21. svibnja održati u Kaunasu izborili su i košarkaši Real Madrida i Monaca.

Real Madrid je u petom susretu četvrtfinala porazo Partizan sa 98-94 i u seriji na tri pobjede slavio sa 3-2. Partizan je dobio prve dvije utakmice u Madridu, Real je uzvratio s dva slavlja u Beogradu, a peta, odlučujuća utakmica, koja se ponovo igrala u Madridu, otišla je na stranu domaćina. Premda je beogradski sastav na poluvremenu imao 16 razlike (55-39), a na otvaranju treće četvrtine i velikih +18 (59-41).

No, Real je smogao snage za veliki preokret. Do kraja treće dionice domaćin je smanjio na 69-76, da bi početkom zadnje četvrtine izjednačio na 81-81. Real potom bježi na +5 (88-83), a zatim i na devet razlike (97-88). Partizan se 40 sekundi prije kraja približio na 97-94, a 24 sekunde prije kraja Kevin Punter je promašio tricu za izjednačenje. Loptu je uhvatio Mario Hezonja i potom realizirao jedno slobodno bacanje za 98-94. Do kraja susreta kod gostiju je tricu promašio i Dante Exum.

Real su do pobjede predvodili Džanan Musa sa 20 koševa i šest skokova, te Sergio Rodriguez sa 19 koševa i šest asistencija. Hezonja je za 32 minute provedene na parketu zabio 13 koševa uz tri skoka. Kod Partizana najefikasniji su bili Punter sa 28 i Exum sa 16 koševa.

Real će u polufinalu igrati protiv Barcelone, dok će o drugom finalistu odlučiti dvoboj Monaca i Olympiacosa. Final Four Eurolige igrat će se u Žalgiris Areni u Kaunasu. Polufinala su na rasporedu 19. svibnja, a susret za treće mjesto i finale 21. svibnja.

Iako je Partizan ispao, u ranim jutarnjim satima četvrtka na beogradskom aerodromu navijači su im priredili doček. Najprije su navijači zapjevali 'I kada ne budeš prvi ti', što je čak i rasplakalo košarkaša beogradske momčadi Mathiasa Lessorta, javlja Telegraf.rs.