Regularni dio NBA sezone polako se bliži kraju, većina klubova odradila je 70 utakmica, ali su stvari daleko od riješenih. Na istoku nije ni približno jasno tko će završiti prvi, dok su na zapadu sigurni jedino Pheonix Sunsi, ali ni oni ne smiju dići nogu s gasa ako žele ostati na prvom mjestu, pogotovo ako u obzir uzmemo ozljedu Chrisa Paula.

Možemo otvoreno pričati o jednoj od najzanimljivijih sezona u NBA-u posljednjih godina: Istok je nakon dugo vremena iznimno konkurentan (što se jasno vidi nakon pogleda na trenutno stanje u konferenciji), dok su na zapadu isplivali neki "novi klinci". Mnogi su Lakerse uz Netse vidjeli kao glavne konkurente, ali se momčad predvođena LeBronom Jamesom muči kako bi uopće izborili play-in turnir. S druge strane, Memphis Grizzliesi su trenutno druga momčad na zapadu, što je malo tko mogao predvidjeti. Mlada jezgra Memphisa je pokazivala znakove sjajne momčadi, ali budimo realni, malo tko je vidio Moranta i kompaniju na drugom mjestu zapada.

Vratili su se i Warriorsi, Timberwolvesi napokon izgledaju funkcionalno, dok Clippersi oduševljavaju bez svojih glavnih zvijezda, Kawhija Leonarda i Paula Georgea. Daleko od riješenog je i pitanje MVP nagrade, ali se dva imena za sada posebno ističu - Nikola Jokić i Joel Embiid. Embiid je više od pola sezone vukao Philadelphiju koja je igrala bez Bena Simmonsa, a pritom je imao najbolje brojke karijere. Kamerunski centar iz sezone u sezonu vidno napreduje, poboljšava i prilagođava svoju igru kako bi Sixersi bili što bolji. Ove sezone se to najviše vidi po broju asistencija, ali i puno boljim dodavanjima dok ga se udvoji. Trenutno je prvi strijelac lige i u prosjeku postiže 29.9 poena, hvata 11.3 skokova i dijeli 4.3 asistenciju, a pritom krade 1.1 loptu po susretu i dijeli 1.5 blokada. Sjajne brojke.

Svi su mu zamjerali obranu - i tu je napredovao

Trenutno prvo ime na MVP-i ljestvici je Nikola Jokić, prošlogodišnji osvajač te nagrade. Srpski centar igra nevjerojatnu sezonu, ali on nas je na to i navikao. Postiže 26 poena, hvata 13.8 skokova i dijeli 8.1 asistenciju po utakmici, ali ono što odmah upada u oko je činjenica da srpski centar praktički cijelu sezonu igra bez druge i treće violine Nuggetsa. Jamal Murray prošle je sezone teško ozlijedio ligamente u koljenu, dok je Michael Porter Jr. odigrao devet utakmica prije nego što su se ponovno javili problemi s leđima. Murray bi se trebao vratiti do playoffa, a nedavno se priključio G League momčadi Denver Nuggetsa. Ipak, pitanje je hoće li uhvatiti korak s ostatkom lige.

I bez dvojca od kojih se najviše očekuje, naravno uz Jokića, srpski as vuče Nuggetse do playoffa, a pritom ponovno ima MVP brojke. Koliko je bitan za Denver teško je uopće istaknuti. On i Dončić vjerojatno su igrači o kojima najviše ovisi jedan klub. Lagali bismo kada bi tvrdili da te dvije momčadi ne bi bile zakovane na dnu zapada bez njih dvojice, a što je najbolje suigrači koji su uskočili u tenesice Murrayja i Portera igraju sjajno. Naravno, zasluge idu i njima, ali svima je jasno da bez Jokića te brojke ne bi bile ni približno toliko dobre. Na Jokićeve poene, skokove i briljantne asistencije svi su navikli, no Nikola je napravio veliki iskorak u segmentu igre koji su mu svi najviše zamjerali - obrani.

Jokić i dalje nije Rudy Gobert pod košem, niti može switchati sve na terenu poput Bama Adebaya, ali je u ključnim trenucima i u tom segmentu najvažniji igrač Nuggetsa. Dokazuju to i blokade u posljednjim sekundama koje su njegovoj momčadi donijele pobjedu. Protiv Houston Rocketsa blokirao je pokušaj Jae'Seana Tatea u posljednjim sekundama, istu stvar napravio je protiv Golden State Warriorsa, a potom je "počistio" OG Anunobyja u tijesnoj pobjedi nad Toronto Raptorsima. Njegova utjecaj na napad Nuggetsa vidljiv je i onima koji gledaju košarku prvi put, no njegova prisutnost u reketu ono je što su mu svi dugo zamjerali, a on je to odlučio promijeniti. Obrambeno je postao ozbiljniji igrač, dovoljno dobar da pomogne Nuggetsima i na drugom dijelu terena.

Srce i duša Nuggetsa

Ove sezone Nikola je jedini igrač koji se nalazi u top deset igrača s najviše poena, skokova i asistencija, a pritom je jedan od boljih igrača po naprednoj statistici. Četvrti je igrač s najviše poena u clutch situacijama. Nedavno je protiv Wizardsa u nešto više od 26 minuta na terenu postigao 29 poena, uhvatio 13 skokova i podijelio osam asistencija te je nakon 516 utakmica u karijeri postao drugi igrač koji je najbrže stigao do 10 000 poena, 5 000 skokova i 3 000 asistencija. Jedini igrač koji je to uspio prije nego Jokić je legendarni Larry Bird, jedan od najvećih velikana koje je košarka ikada vidjela.

SAD voli nabrijavati i stvarati svoje priče, pa ne čudi da su susret Jokića i Embiida označili kao utakmicu koja će odlučiti tko je MVP ove sezone. S tim se ne možemo složiti jer do kraja ima još dovoljno utakmica da se to pitanje riješi i nema smisla da se zbog jednog susreta odlučuje tko najkorisniji igrač ove sezone. No, ta utakmica možda i najbolje pokazuje kakav je Jokić igrač i koliki je njegov utjecaj na Nuggetse. Srbin nije odigrao briljantno prvo poluvrijeme, ali je zato u drugom dijelu utakmice ubacio u brzinu više i povukao svoju momčad do nove pobjede. Utakmicu je završio s 22 poena, 13 skokova, osam asistencija i po dvije ukradene lopte i blokade. U svakoj od tih kategorija bio je najbolji u svojoj momčadi. S druge strane Philu je u poenima i skokovima predvodio Embiid, u asistencijama Harden, a u ukradenim loptama i blokadama Thybulle. Bitno je napomenuti kako su taj susret za Philu počeli njihovi najbolji igrači, a Jokić ih je porazio i to u njihovom domu. Bez Murrayja i Portera Juniora.

Nakon susreta James Harden je izjavio:

"Jokić je prije utakmice ušetao u našu svlačionicu, prošao je kraj mene, prošao je kraj Harrisa i došao do Embiida. Potapšao ga je po nozi i sa smiješkom mu poručio: 'Želim ti dobru utakmicu brate'. Potom je izašao iz svlačionice. Činio se tako dobar i simpatičan dok nas nije rastavio tu večer."

'Bitno da je centar'

I točno takav je Nikola Jokić. Iznimno vedar i simpatičan čovjek, koji kada izađe na teren ne gleda tko je nasuprot njega, nego gleda što mora napraviti kako bi njegova momčad stigla do pobjede. I to radi iz večeri u večer, što je možda i najveći njegov forte ove sezone. Koliko je konzistentan kroz cijelu sezonu pokazuju njegove šuterske brojke iz najboljeg i najgoreg mjeseca koje je odigrao. U najboljem mjesecu postizao je 31.2 poena uz 68% TS postotke koji mjere učinkovitost igrača pri postizanju svojih poena. Najgori mjesec? Postizao je 25.2 poena uz 63% TS postotke, dok u prosjeku kroz cijelu sezonu postiže gotovo 27 poena uz 66% TS postotke. Jasno je da je Jokić prva opcija Denvera, to je jasno i svakom klubu u NBA ligi. Jasno im je da moraju zatvoriti srpskog centra ako žele pozitivan rezultat protiv Nuggetsa, a on svejedno iz večeri u večer, mjeseca u mjesec isporučuje nevjerojatne brojke, a pritom je nevjerojatno efikasan i prokleto zabavan za gledati.

Posljednjih godina NBA liga razvijala se u smjeru u kojem se od svakoga očekuje da pokriva više pozicija, positionless košarka, a tu su ponajviše patili centri. Čak su mnogi isticali kako će uskoro postati prošlost, ali su se Nikola Jokić i Joel Embiid potrudili da to samo ostane na kafanskim naklapanjima. Ono što se ističe je da između njih dvojice nema zle krvi. Redovito hvale jedan drugoga i ističu kako je važno da centri ponovno dominiraju ligom.

"Složili smo se u jednom: Dok god veliki igrač (bigman, centar) osvoji MVP nagradu, bit ćemo u redu", rekao je Jokić na komentar o MVP nagradi.

I tko god na kraju postane najkorisniji igrač lige, navijači bi trebali biti zadovoljni. I Jokić i Embiid vuku svoje momčadi prema playoffu i bez njih, njihovi bi klubovi bili jedva prosječni. Razlike između njihovih predstava u borbi za MVP nagradu mogu se mjeriti eventualno mikorskopom. Obojica su iznimno talentirani igrači, efikasni i atraktivni za gledati, ali ako se nas pita malu prednost dali bi Jokiću, čisto zbog konzistentnosti, napretka u obrani koju su mu toliko svi zamjerali i činjenice da igra bez dva najbolja suigrača cijele sezone, a pritom je nevjerojatno atraktivan za gledati.