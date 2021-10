Četvrt stoljeća stara NBA liga vraća se večeras. Gotove su razne uvertire, poput ljetne lige i predsezone, u kojima smo mogli vidjeti tek mali dio onog što nas čeka. Najboljim igračima se, kao i obično, dozirala minutaža, dok se više prilike davalo onima koji su na rubovima rostera te mlađim igračima.

U novu sezonu ulaze stari favoriti za naslov prvaka. Ovog ljeta nisu se toliko promijenili odnosi moći i uglavnom se najjače NBA momčadi, osim Los Angeles Lakersa, nisu toliko mijenjale.

LeBronu vrijeme curi

LeBron James još je uvijek lice NBA lige i tko god ima njega u momčadi automatski je favorit za osvajanje naslova prvaka. Nakon što je prošla sezona proglašena debaklom LeGM, kako ga neki zovu, zahtijevao je da mu se složi nova, poboljšana momčad. Pored Anthonyja Davisa imat će sad i Russella Westbrooka koji će mu, nada se, biti od pomoći. Westbrook je neobičan tip igrača i osobe, njegove brojke su fascinantne, no prati ga glas igrača koji igra samo za sebe i čije momčad i ne ostvaruju baš zavidne uspjehe jer on previše "carini“ loptu. Westbrook je naučio tako igrati, no u Lakersima će se morati adaptirati na ono što LeBron želi da se igra.

Problem je što Davis, James i Westbrook operiraju na sličnim pozicijama, nijednom od njih šut nije prvo oružje, vole napadati obruč, a moraju se zato okružiti dobrim šuterima i obrambenim igračima. Čelništvo Lakersa pronašlo je rješenje u veteranima: Carmelu Anthonyju, Trevoru Arizi i Wayneu Elingtonu, DeAndreu Jordanu, Dwightu Howardu i Rajonu Rondu. Kad uz njih stavite još mlade snage Kenta Bazemorea, Malika Monka i Talena Horton-Tuckera, dobije se jedna vrlo respektabilna momčad s dugačkom klupom. U predsezoni su bili loši, a trener Frank Vogel morat će ovim Lakersima dobro dozirati minutažu kako bi dočekali spremni doigravanje.

LeBron James ima još dvije godine ugovora s Lakersima i 36 godina na leđima, tako da će morati s ovakvom momčadi pokušati zgrabiti još jedan naslov prvaka.

Netsi i Bucksi

Od ozbiljnih kandidata za naslov prvaka valjalo bi izdvojiti Milwaukee Buckse i Brooklyn Netse. Netsi su već dugo prva momčad New Yorka, a ove sezone sve osim naslova prvaka bit će neuspjeh. Kevin Durant i James Harden morat će izvući naveći teret jer se Kyrie Irving ne želi cijepiti, a time ni neće moći nastupati za Netse, kako se čini.

Kao što je slučaj i kod Lakersa, Netsi su se potrudili Durantu i Hardenu dovesti nesebične veterane koji će im olakšati posao. Da, Blake Griffin već polako spada u tu kategoriju, Paddy Mills stigao je iz San Antonija, a tu je i prekaljeni majstor visokog i niskog posta LaMarcus Aldridge, koji će se sigurno morati izvlačiti i na tricu. Paul Millsap još uvijek može biti obrambena snaga, dok će Joe Harris odraditi svoje šuterske dionice.

Kako bi se Netsi popeli do vrha Istoka, morat će proći aktualne prvaka Buckse. Giannis i društvo oduševili su prošle sezone, a zastrašujuće je da je Grk u predsezoni pokazao da je poradio na šutu. Greek Freak koji šutira je oružje koje ne možete zaustaviti, a najveća je prednost ove momčadi uigranost. Otišao je iznimno koristan igrač P.J. Tucker, no većina šampionske momčadi ostala je ista od prošle sezone.

Ako se Mike Budenholzer bude držao one stare poslovice da se pobjednička momčad ne mijenja, Bucksi će dogurati daleko, možda ćak i do obrane naslova prvaka.

Tempirane bombe

Utah Jazz imao je na kraju prošle regularne sezone najbolji skor u ligi. Bojan Bogdanović, Donovan Mitchell, Rudy Gobert i Mike Conley bili su glavni faktori dobro uigrane momčadi iz Salt Lake Cityja, no u doigravanju su već u drugom krugu ispali od Clippersa. Jazz će opet pucati na vrh konferencije, to je sigurno, no problem je što su dosta stara momčad. Klupa im je tanka, Joe Ingles i Mike Conley imaju 34 godine, Rudy Gay ima 35, no Donovan Mitchell ima 25 i od njega se očekuje da podigne svoju razinu igre toliko da se o njemu počne pričati kao o MVP kandidatu.

Golden State Warriorsi dominirali su NBA ligom, ali onda su se počeli raspadati zbog raznih ozljeda i nesreća. Ove sezone predstoji ujedinjenje Klaya Thompsona, Stepha Curryja i Draymonda Greena. Thompson izgleda dobro, trenira i uskoro bi se mogao vratiti, a petorka Curry-Thompson-Wiggins-Green-Wiseman spremna je pobijediti svakoga. Warriorse brine tanka klupa za dugu sezonu, no nema sumnje da će ova, šuterski izvrsna momčad, praviti probleme u ligi.

Treba, naravno, spomenuti i u ovoj kategoriji i Phoenix Sunse koje muče ozljede, ali s Devinom Bookerom, Chrisom Paulom i Deandreom Aytonom izborili su prošlogodišnje NBA finale.

Miami Heat i Atlanta Hawksi također su momčadi koje bi se mogle pokazati kao velika iznenađenja. Kyle Lowry stigao je na Floridu, stigao je i P.J. Tucker i uz Jimmyja Butlera i Bama Adebaya Miami ima opet tvrdu momčad koja će namučiti i najjače napade u ligi. Tyler Herro i Victor Oladipo su igrači koji bi trebali donijeti prevagu u napadu, dok je Duncan Robinson trenutno jedan od najboljih šutera u ligi.

Hawksi su prošle sezone ostvarili zavidne rezultate u doigravanju i očekuje se daljnji napredak njihovih glavnih igrača Traea Younga i Johna Collinsa.

Zanimljive momčadi

Luka Dončić, nažalost, ni ove sezone nije dobio pravu pomoć u Dallasu. Slovenac će ostati MVP kandidat, vjerojatno najveći za tu nagradu ove sezone. Mavericksi će vjerojatno u doigravanje, ali, čak i uz jako dobru igru Kristapsa Porzingisa, nemaju roster za nešto više.

Kad smo kod MVP-ja, Nikola Jokić s Nuggetsima će također biti konkurentan na Zapadu, no nije to momčad koja izgleda kao da bi mogla puno napraviti u doigravanju.

Philadelphia 76-ersi imaju ogroman problem koji se zove Ben Simmons. Simmons ima ogroman problem koji se zove loš šut. Ne dolazi na treninge, navodno ne želi više igrati za Philadelphiju i tu se vjerojatno sprema velika razmjena. Sa Simmonsom u sastavu Philadelphija je jako opasna, a bez njega samo zanimljiva momčad.

Za kraj, tu su Chicago Bullsi koji su ovog ljeta napravili ogroman broj razmjena. Stigli su Lonzo Ball, Demar DeRozan i Nikola Vučević i uz Zacha LaVinea će tvoriti vrlo dobru momčad koja bi se trebala plasirati u doigravanje na ne tako jakom Istoku.

NBA sezona počinje u noći s utorka na srijedu po našem vremenu, a u prve će se dvije utakmice susresti Brooklyn i Milwaukee te Lakersi i Golden State.