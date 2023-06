Bosanskohercegovački košarkaš Džanan Musa prošlog je ljeta stigao u Real Madrid s kojim je osvojio europski naslov.

Uoči posljednjeg utakmice nogometaša Kraljevskog kluba košarkaši su izašli na teren Santiago Bernabeua kako bi ih pozdravilo 70.000 navijača.

"Nisam puno puta osjećao divljenje prema nečemu, ali kada izađeš na Bernabeu koji je kultni stadion, još je Benzema igrao svoju posljednju utakmicu za Real… Kad vam svi plješću i odaju počast za to što ste napravili, to je stvarno nevjerojatan osjećaj. 70.000 ljudi nije malo, a svi su ustali i to će ostati zauvijek u mom pamćenju i nadam se da će još biti takvih situacija", rekao je Musa za Klix.ba.

Otkrio kako slobodno vrijeme provodi u društvu dva Hrvata.

"Imamo malo vremena za druženje i izlaženje. Mi ručamo zajedno s nogometašima jer u isto vrijeme završavamo s treningom, pa jedemo u istoj kantini u sklopu kampa. Često smo Mario Hezonja, Luka Modrić i ja zajedno ručali. Više puta smo pričali, Modrić je sjajan momak, ne mogu opisati koliko je on 'na mjestu'. Kada uzmete sve to što je napravio, čak bio i proglašen za najboljeg igrača svijeta i da sjedite s njim i da on priča s vama kao drugar iz mahale je nešto što je specijalno što se tiče njega."