Košarkaši Miami Heata u svojoj su FTX Areni noćas po hrvatskom vremenu svladali Boston Celticse sa 118-107 i poveli sa 1-0 u finalu doigravanja za prvaka Istočne konferencije NBA lige.

Butler briljirao

Jimmy Butler je predvodio pobjednike sa 41 košem, devet skokova i pet asistencija. Tyler Herro je ubacio 18, a Gabe Vincent 17 poena za Miami.

Kod Celticsa je najbolji bio Jayson Tatum sa 29 koševa, osam skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte. Jaylen Brown je ubacio 24 poena uz 10 skokova.

Druga utakmica ove serije također će biti odigrana u Miamiju, a na rasporedu je u noći s četvrtka na petak po srednjoeuropskom vremenu (2.30 sati).

Slijedi prva finalna Zapada

U noći sa srijede na četvrtak (3.00 sata) započinje finalna serija u Zapadnoj konferenciji, a u prve dvije utakmice Golden State Warriorsi će u San Franciscu ugostiti Dallas Maverickse.

Vrhunski natjecatelj

"Jimmy Butler je vrhunski natjecatelj. Mnogo je onih koji u ovoj ligi igraju košarku. On se natječe da bi pobijedio. To je nešto potpuno drugačije i on je u tome na razini najboljih u ligi", izjavio je Erik Spoelstra čija je momčad tijekom druge četvrtine bila u zaostatku od 13 koševa, a na poluvremenu bila u minusu od osam poena (54-62).

"Momci su bili na poluvremenu stvarno razočarani. Praktično im nisam trebao ništa reći, svi su bili razočarani igrom u obrani", rekao je Spoelstra.

Treća četvrtina je bila ključna

A onda se dogodila treća četvrtina. U njoj je Bostonu trebalo više od sedam minuta za prvi ubačaj iz igre. Ukupno su ih imali samo dva u tom dijelu utakmice koji su završili šutirajući 2/15. Miami je treću četvrtinu otvorio serijom 22-2 i dobio je sa 39-14, a Jimmy Butler je u tom dijelu sam ubacio više poena (17) nego čitava momčad Celticsa.

"Mi smo dobili tri četvrtine, a oni jednu, ali ta će, očigledno, biti istaknuta. Uspjeli smo se donekle vratiti u četvrtoj četvrtini, opet smo počeli dobro igrati i odgovorili smo na njihovu čvrstoću, ali teško se oporaviti nakon 39-14 i šuta 2/15", rekao je trener gostiju Ime Udoka.

"Jimmy je potegnuo ekipu u trećoj četvrtini, a u drugom je poluvremenu uvijek on bio blizu kad je trebalo napraviti odlučujući potez", dodao je Spoelstra.

Statistika je to na kraju pokazala. Jimmy Butler za povijest. Takve brojeve u jednoj utakmici, otkako ih je NBA liga počela statistički vrednovati, imala su samo još petorica igrača - Anthony Davis, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kareem Abdul-Jabbar i James Harden dvaput. No, nitko od njih to nije napravio u doigravanju.

Butler nije želio preuzeti zasluge nakon utakmice.

Oslabljeni Boston

"Samo sam nastavio igrati košarku na pravi način: šutirao sam kad sam bio sam, napadao sam, dodavao kad su suigrači bili otvoreni. Iskreno, ovo je bio momčadski trud", poručio je vođa Heata.

Boston je u ovoj utakmici bio značajno oslabljen: centar Al Horford je nekoliko sati prije utakmice dobio vrućicu i stavljen je u "Covid protokol", a razigravač Marcus Smart je izostao zbog ozljede stopala. I dok je Smartov izostanak bio očekivan, Horfordov je bio iznenađenje za sve, a moguće je da će ostati izvan terena i na drugoj utakmici koja je na rasporedu u noći s četvrtka na petak (2.30 sati) u Miamiju.

NBA doigravanje - konferencijska finala

ISTOČNA KONFERENCIJA

Miami Heat - Boston Celtics 118-107 (Miami je poveo sa 1-0 u seriji na četiri pobjede)