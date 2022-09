Hrvatski košarkaši reprezentativac i igrač slavnog Real Madrida, Mario Hezonja, dao je nakon prve pobjede naše reprezentacije na Eurobasketu protiv velike Britanije, intervju za portal BasketNews u kojemu je otkrio više dosad nepoznatih informacija.

Hezonja je, podsjetimo, ovoga ljeta napustio grčki Panathinaikos i karijeru nastavio u Realu, a sada je otkrio da ga je zvao i beogradski Partizan.

"Dobivao sam mnogo poruka od navijača Panathinaikosa i Partizana. Istina je da su me oba kluba zvala , ali je bilo prekasno jer je odlazak u Real već bio dogovoren. U Panathinaikosu nisam bio najbolji igrač u Europi, to su bila brza tri mjeseca za mene. Smatram da se uklapam u Real Madrid, odluka je bila lagana", rekao je Hezonja pa se osvrnuo na kapetana i prvo ime hrvatske košarkaške reprezentacije, Bojana Bogdanovića, koji je najavio da će mu ovaj Eurobasket biti posljednji veliki turnir za Hrvatsku. On se s tom odlukom, najblaže rečeno, ne slaže:

"Bojan je upravo postao otac, pa mu ne mogu puno reći. Čak i ako više ne namjerava igrati, ja ću ga prvi pozvati za sljedeći turnir. Nije me briga što on govori, odvući ću ga natrag u momčad. Bit ću prvi koji će mu se obratiti ako se ipak odluči povući."

Hrvatski košarkaši u ponedjeljak protiv Estonije igraju svoju treću utakmicu na Eurobasketu.