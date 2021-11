Ponajbolji košarkaš svijeta, Slovenac, Luka Dončić, odigrao je jednu od najboljih utakmica u karijeri u pobjedi svog Dallasa protiv teksaških rivala San Antonija. Dončićevi Mavericksi slavili su uvjerljivo sa 123:109, a Slovenac je opet bio ključni igrač.

U 36 minuta provedenih na parketu ubacio je 32 poena, kao i njegov suigrač Kristaps Porzingis, ali Dončić je imao fantastičan učinak i kada su u pitanju skokovi i asistencije. Uzeo je Dončić najviše skokova, čak 12, a podijelio je i 15 asistencija suigračima i time je ostvario novi, rekordni, triple-double te se izjednačio s NBA legendama.

Porušio nekoliko rekorda

Naime, Dončiću je ovo bila 18. utakmica u kojoj je ostvario triple-double učinak s 30 poena, a time je nadmašio Michaela Jordana, Magica Johnsona i Larryja Birda. Fascinira i podatak što su ova trojica taj učinak ostvarivala kroz cijelu karijeru, dakle i na zalascima karijera, a Dončiću ih je srušio sa samo 22 godine. Ispred Luke su još ostali Wilt Chamberlain, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook i Oscar Robertson.

Nadalje, Dončić se sa 30 poena, 12 skokova i 15 asista probio na drugo mjesto svih vremena kada je u pitanju precizno taj učinak i trenutno samo on i Oscar Robertson imaju šest ili više utakmica s tolikim učinkom.

Isto tako, u posljednjih 40 sezona, Dončić se sedmom 30/10/15 partijom izjednačio s Westbrookom i samo su njih dvojica u zadnjih 40 godina imala toliko triple-doubleova. Dok u cijeloj NBA povijesti sam još tri igrača imaju takav senzacionalan učinak, a to su Westbrook, Magic Johnson i Robertson koji je 22 puta uspio završiti utakmicu s 30/10/15 učinkom.

Ostali rezultati

Charlotte Hornets - New York Knicks 104-96

(Luka Šamanić nije konkurirao za sastav New Yorka)

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 122-113 (produžeci)

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 98-78

Houston Rockets - Portland Trail Blazers 92-104

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 94-119

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 105-103

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 112-120

San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 109-123

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 105-96

Golden State Warriors - Chicago Bulls 119-93

LA Lakers - Minnesota Timberwolves 83-107