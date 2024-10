Košarkaši Denver Nuggetsa u svom su trećem ovosezonskom nastupu u NBA ligi ostvarili prvu pobjedu svladavši jutros po hrvatskom vremenu kao gosti Toronto Raptorse sa 127-125 nakon produžetka, a kapetan hvatske reprezentacije Dario Šarić opet je dobio malu minutažu koju nije najbolje iskoristio.

Nuggetsi nisu dopustili 0-3 na startu sezone

Šarić je na terenu proveo tek 4:34 minute sredinom druge četvrtine te je za to vrijeme promašio sva tri šuta za dva uz po jedan skok i asistenciju te dvije izgubljene lopte.

Dugo je izgledalo kako bi Nuggetsi prvi put nakon 11 godina u sezonu mogli krenuti s omjerom 0-3, u trećoj četvrtini su gubili sa 15 razlike (56-71), a 2:17 minuta prije isteka četvrte četvrtine domaći su i dalje imali komotnu prednost od 111-101. No, najveća zvijezda Nuggetsa Nikola Jokić u samoj je završnici pogodio nekoliko šutova zaredom da bi Jamal Murray akrobatskim košem 0.3 sekunde prije isteka vremena poravnao na 114-114 i izborio dodatnih pet minuta.

Denver u produžetku preuzeo kontrolu rezultata

U produžetku su Nuggetsi preuzeli kontrolu rezultata, imali i šest razlike (122-116), ali Raptorsi su na samom kraju ipak imali priliku za pobjedu. U završnim sekundama dodanog vremena R.J. Barrett je pokušao tricom preokrenuti rezultat, no nije bio precizan, a njegov promašaj nakon skoka u napadu nisu uspjeli popraviti ni Ochai Agbaji niti Jakon Poeltl.

Jokić je utakmicu okončao sa 40 koševa i 10 skokova, Murray je dodao 17 uz 9 skokova i 7 asistencija, dok je kod domaćih Scottie Barnes bio nadomak "triple-double" učinka sa 21 poenom, 12 skokova i 9 asistencija, ali je i propustio produžetak zbog ozljede. Barrett se zaustavio na 20 pogodaka kod domaćih dok je Poeltl uz 16 koševa imao i 19 skokova.

Teška ozljeda Taylora Hendricksa

Denver je sada na omjeru pobjeda i poraza 1-2, a Toronto na 1-3.

Jedan od najboljih košarkaša svijeta, slovenska superzvijezda Luka Dončić, imala je lošu šutersku večer, no njegovi Dallas Mavericksi svejedno su stigli do pobjede u utakmici protiv Utah Jazza. Dončić je ubacio jednu tricu i to nakon osam uzastopnih promašaja iza crte za tri poena i gađala tek 5/22 u pobjedi Mavsa 110:102. Utakmicu je obilježila teška ozljeda Taylora Hendricksa za kojeg je sezona gotova zbog loma fibule desne noge i dislokacije gležnja. Jazzeri su sad na skoru 0-3, a to im se nije dogodilo još tamo od sezone 2015./16.

Loš postotak šuta Dončića

S ukupno tek 22.7 posto preciznosti, Dončić je odigrao utakmicu kakvu već dugo nije. Točnije, zadnji put kad je imao tako loš postotak šuta je bilo u travnju prošle godine, kad je u susretu protiv San Antonio Spursa imao 22.2 posto šuta (6/27).

Njegovu lošu šutersku večer nadoknadili su Kyrie Irving (23 koša, devet asistencija) i Klay Thompson (18). Dončić je utakmicu završio s 15 poena, devet uhvaćenih lopti i osam asistencija.

Najbolji kod Jazza bili su Collin Sexton s 23 koša, te Lauri Markkanen (devet skokova) i Keyonte George, koji su ubacili svaki po 17.

Rezultati susreta američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u ponedjeljak:

Orlando - Indiana 119-115

Atlanta - Washington 119-121

Boston - Milwaukee 119-108

Toronto - Denver 125-127 (produžetak)

Dario Šarić igrao je 4:34 minute za Denver, bez koša (šut za dva 0-3) uz po 1 skok i asistenciju

Miami - Detroit 106-98

New York - Cleveland 104-110

Memphis - Chicago 123-126

San Antonio - Houston 101-106

Dallas - Utah 110-102

Sacramento - Portland 111-98

Phoenix - LA Lakers 109-105

LJESTVICE,

ISTOK,

Atlantic:

Boston 4 0 1.000 -- Brooklyn 1 2 .333 2 1/2 Philadelphia 1 2 .333 2 1/2 New York 1 2 .333 2 1/2 Toronto 1 3 .250 3

Central: Cleveland 4 0 1.000 -- Chicago 2 2 .500 2 Indiana 1 3 .250 3 Milwaukee 1 3 .250 3 Detroit 0 4 .000 4

Southeast: Orlando 3 1 .750 -- Miami 2 1 .667 0 1/2 Atlanta 2 2 .500 1 Washington 1 2 .333 1 1/2 Charlotte 1 2 .333 1 1/2

ZAPAD,

Pacific: LA Lakers 3 1 .750 -- Phoenix 3 1 .750 -- LA Clippers 2 1 .667 0 1/2 Golden State 2 1 .667 0 1/2 Sacramento 1 2 .333 1 1/2

Southwest: Dallas 2 1 .667 -- New Orleans 2 1 .667 -- Houston 2 2 .500 0 1/2 Memphis 2 2 .500 0 1/2 San Antonio 1 2 .333 1

Northwest: Oklahoma City 3 0 1.000 -- Minnesota 2 1 .667 1 Denver 1 2 .333 2 Portland 1 3 .250 2 1/2 Utah 0 3 .000 3

