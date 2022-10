Kad on igra, onako s full gasom, ili skoro full, onda to izgleda upravo ovako kao protekle noći po hrvatskom vremenu. Nevjerojatni 23-godišnji Luka Dončić pokazao je sav svoj potencijal u New Yorku protiv domaćeg Brooklyna. U pobjedi svog Dallas Mavericksa nakon produžetka 129-125 Slovenac je a 40 minuta postigao je 41 koš uz šut iz igre 14/28 te za tricu 2/6. OVDJE pogledajte njegovu briljantnu partiju.

47. triple-double u karijeri

Slobodna bacanja gađao je 11/13. Imao je i 11 skokova te čak 14 asistencija. Jednu od partija života zaokružio je s tri ukradene lopte. Dončić je 47. triple-doubleom otkako je u NBA-u ostvario nekoliko podviga za anale najjače lige.

Ovu njegovu partiju i brojke NBA liga na službenom sajtu nazvala je "monstruoznim". Dončić je također zabio i dva koša u produžecima i postao 10. igrač u povijesti NBA lige s tri triple-doublea od 40 poena, javlja AP, a prenose američki mediji.

Dončić je pronašao Tima Hardawaya Jr., Maxija Klebera i Reggieja Bullocka za trice u produžetku dok je Dallas izgradio prednost od devet poena na putu do svoje prve gostujuće pobjede u sezoni.

Kyrie Irving zabio je 39 koševa, a Kevin Durant 37 za Netse, koji su ovog tjedna naletjeli na magiju nekog od najdinamičnijih igrača NBA lige i opet ostali bez pobjede. Prvo je to u tekućoj sezoni bio Ja Morant s 38 koševa u Memphisu, a zatim Giannis Antetokounmpo sa 43.

Prva Dončićeva utakmica sa 40 poena u sezoni

Ovaj put je to bio Dončić, koji je u svakoj od prve tri utakmice zabio više od 30 poena, a sada ima svoju prvu utakmicu od 40 poena u sezoni.

Utakmica je nakratko bila odgođena u produžecima kada je navijač bacio nešto što je izgledalo kao čaša leda koja je pala na teren blizu klupe Dallasa.

Napeto

Mavsi su vodili s dvije razlike s manje od minute preostalog u regularnom dijelu i činilo se da imaju košaricu osiguranja kada je Durant pozvan da zabije koš na Dončićevu akciju. Ali poziv je poništen u ponovnom odigravanju, što je omogućilo Netsima da izjednače kada je Ben Simmons ukrao loptu Dončiću i namjestio Durantu za zakucavanje u 8,8 sekundi do kraja.

Ali Dončić je postigao 16 sekundi do produžetka i donio Mavsima trajno vodstvo, a zatim pronašao Hardawaya za 3. Nakon što je Irving izveo dva slobodna bacanja, Kleber i Bullock pogodili su uzastopne trice za 123-114.

Simmons je završio sa sedam poena, osam skokova i četiri asistencije. Izjednačio je svoj sezonski rekord u broju bodova unatoč tome što je u prvom poluvremenu ispucao airball iz kratkog pokušaja.