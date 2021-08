NBA Ljetna liga često ne nudi toliko velika uzbuđenja kao prava sezona. Pogon je to u kojem klubovi isprobavaju neke mlađe igrače ili igrače s kojima misle potpisati ugovor, no žele da im ipak za to daju malo više argumenata.

Dogodi se tu i tamo poneki potez vrijedan divljenja, a to je sinoć definitivno bilo zakucavanje košarkaša Portlanda Grega Browna III.

Kreativnost na djelu

Brown je dobio loptu u tranziciji, a nije mu bilo dovoljno da loptu položi ili jednostavno zakuca, već ju je u skoku provukao kroz noge i zakucao, na oduševljenje komentatora, suigrača i gledatelja. Potez je to koji se zbilja rijetko viđa u NBA utakmicama.

