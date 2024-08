Legendarni Srbin se oprostio od Tvrdića: 'Ja sam bio nitko, a on je bio veliki Rato'

Legenda splitske, hrvatske i jugoslavenske košarke Ratomir Tvrdić, jedan od najvećih igrača Jugoplastike, umro je u 81. godini.

Za splitski je klub igrao 18 sezona i zabio 5561 koš, a na oproštaju od aktivnog igranja 1977. godine u Splitu poklonila mu se FIBA-ina izabrana momčad, pišu u utorak hrvatski mediji.

Tvrdić je s Jugoplastikom osvojio dva državna prvenstva (1970. i 1977.) i tri kupa (1972., 1974. i 1977.). Dvaput je osvajao Kup Radivoja Koraća (1976. i 1977)., a bio je i doprvak Kupa europskih prvaka 1972. godine. S reprezentacijom bivše države je osvojio dva svjetska srebra (1967. i 1974. godina) i jedno zlato (1970.). U uspješnoj karijeri osvojio je i tri europska odličja, srebro 1969. te zlata 1973. i 1975.

Od Tvrdića se oprostila i legenda srpske košarkke Zoran Moka Slavnić, koji je s njim dijelio svlačionicu u reprezentaciji.

"Maloprije sam se čuo s njegovom izabranicom posljednjih 15 godina. Naravno da smo evocirali sve ono što se događalo u životu mom i njegovom. To je moj prvi kapetan u reprezentaciji i osim toga što je bio jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena, mogu samo da kažem da kao me kao čovjek impresionirao i tako će mi ostati u sjećanju. Duhovit, dobre duše, kažu obično 'o pokojniku sve najbolje', ne. Ja samo govorim što zaista mislim, tako da… Jako mi je žao, ipak, imao je tek 80 godina i to je rano. Ovim putem svim onima koji su ga voljeli, pogotovo Bubi iskrena sućut", rekao je Slavnić za Telegraf.rs, pa dodao:

"Ja sam bio nitko, a on veliki Rato Tvrdić. Ja sam ga čuvao i vjerojatno sam mu bio dosadan, stalno sam lijepio flaster oko njega da ne bi dobio loptu, to je bio jedini način da ga zaustavim. Ono sve što smo imali na nivou Zvezda i Jugoplastika, to su bili veliki i jaki dueli. Ja kažem, ja sam bio nitko, a on je bio veliki Rato."

