LEBRON JAMES – ZA POVIJEST: Nikom ovo nikad u NBA-u nije uspjelo, pa niti velikom Michaelu Jordanu

Košarkaši Los Angeles Lakersa su u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu osvojili svoj ukupno 17. naslov prvaka NBA lige pobjedm u 6 utakmici finala protiv Miami Heata 106:93 pod balonom u Orlandu, a po četvrti put u svojoj karijeri najbolji košarkaš današnjice LeBron James ponio je MVP nagradu za najkorisnijeg igrača finala i osvojio svoj četvrti NBA prsten. Više o šestoj utakmici NBA finala pročitajte – OVDJE.

Michael Jordan osvajao je šest puta MVP nagradu finala, a James je sad na drugom mjestu. No, ono što LeBrona čini posebnim i što ovaj njegov uspjeh čini povijesnim je to što je James sad prvi igrač ikad koji je MVP nagradu osvajao s tri različite momčadi (Cleveland, Miami – dva puta i sad Lakers). Samo su još dva igrača, Kareem Abdul-Jabbar i Kawhi Leonard, ovu prestižnu individualnu nagradu ponijeli u dresu dvije različite momčadi, javlja ugledni američki Yahoo NBA.

Također, James se pridružio Bobu Cousyju, Kobeu Bryantu, Magicu Johnsonu i Scottieju Pippenu kao jedini košarkaš u NBA povijesti koji je predvodio svoju momčad u asistencijama u NBA finalu do najmanje 4 prstena prvaka.

LeBron James joins Bob Cousy, Kobe Bryant, Magic Johnson and Scottie Pippen as the only players in NBA history to lead their team in assists in the NBA Finals for 4+ championships! pic.twitter.com/z4aRKyfMZt

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 12, 2020