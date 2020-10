LA LAKERSI 17. PUT PRVACI NBA LIGE: LeBron James 4. put MVP finala; ‘I ja želim svoje prokleto poštovanje’

Los Angeles Lakersi novi su prvaci NBA lige, ovo im je 17. naslov u povijesti

Los Angeles Lakersi novi su prvaci NBA lige. Oni su u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, u šestoj utakmici finala, pobijedili Miami Heat rezultatom 106:93 i tako osvojili svoj ukupno 17. naslov prvaka u povijesti. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke ovog dvoboja u 6. utakmici.

LEBRON JAMES – ZA POVIJEST: Nikom ovo nikad u NBA-u nije uspjelo, pa niti velikom Michaelu Jordanu

JOB'S FINISHED: YOUR LOS ANGELES LAKERS ARE NBA CHAMPIONS pic.twitter.com/Dnxtgt9i1d — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Lakersi u drugoj četvrtini u potpunosti nadigrali Miami

Lakersi su u drugoj četvrtini u potpunosti nadigrali Miami Heat imajući prednost od 20 poena da bi na poluvremenu stigli do vodstva od 28 poena, čime su praktički riješili stvar,

U svojoj rekordnoj 260. utakmici doigravanja, LeBron James postao je prvi igrač koji je vodio tri različite momčadi do naslova, upisavši oovg puta triple-double učinak od 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija u 41 minuti na putu do svog četvrtog prstena. Također je četvrti put jednoglasno proglašen MVP-om finala. Samo Michael Jordan bio je šest puta MVP finala.

The One and Only pic.twitter.com/vpsJDlxwTd — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

He promised. He delivered. Your NBA Finals MVP: @KingJames pic.twitter.com/QbVJ6o3jGq — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

“Samo želimo naše poštovanje”, rekao je James nakon što je uzeo pehar u prijenosu poslije utakmice, prenosi njegove riječi ugledni Yahoo NBA.

“Rob [Pelinka, generalni direktor Lakersa] želi poštovanje. Trener [Frank] Vogel želi poštovanje. Naša organizacija želi poštovanje. Lakers država želi poštovanje. A želim i ja svoje prokleto poštovanje”, dodao je James kojem je ovo četvrti NBA prsten u karijeri.

“And I want my damn respect too.”@KingJames on winning his 4th Finals MVP. (via @NBATV) pic.twitter.com/UF9sFhfnHI — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 12, 2020

“I look forward to celebrating with you. Until then, I will bring back the trophy to Los Angeles, where it belongs.” – @JeanieBuss pic.twitter.com/BWu0Jns4Eb — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Krilni centar Lakersa Anthony Davis dodao je 19 poena i 15 skokova i po prvi put u povijesti postao je prvakom u NBA ligi. Davis je igrao odlično na oba kraja terena, i on je razlog zbog kojeg su Lakersi nadmašili Heat s 34-16 razlike u prvom poluvremenu. Davis je pobjedu posvetio Kobeu Bryantu, legendi Lakersa koji je ove godine poginula u padu helikoptera u Kaliforniji.

Congrats to the @Lakers on a special win. pic.twitter.com/x8L62hjRny — Nikki Singh (@rideordie365) October 12, 2020

“Nismo ga iznevjerili”, izjavio je Davis.

Naslov za Bryanta

“Još od tragedije, sve što smo željeli je učiniti ovo za njega. … To nam puno znači. Težak je trenutak. Svima nam je bio veliki brat i to smo učinili za njega”, dodao je krilni centar Lakersa.

Ni James ni Davis nisu bili najzaslužniji za Lakersovu raspodiju u drugoj četvrtini. Upravo su Kentavious Caldwell-Pope i Rajon Rondo kombinirali 20 od 36 poena Lakersa u tim trenucima, podižući vodstvona čak 30 neposredno prije odmora. Ekipa Lakersa koju su dugo kritizirali zbog nedostatka dubine na klupi imala ju je dosta kad je bilo važno. Caldwell-Pope i Rondo uputili su osam od svojih 10 šuteva u četvrtini, a utakmica je bila gotova. Serija je bila gotova. “NBA eksperiment s balonom” bio je gotov. Sezona 2019-20, nakon 355 dana, bila je gotova.

The Larry O'Brien is coming back to Los Angeles 🏆 pic.twitter.com/HkTVhZvNvD — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Tako je 34-godišnji veteran Rondo postigao 19 koševa uz šut 8-od-11 ušavši s klupe, pridruživši se Clydeu Lovelletteu iz Kuće slavnih kao jedinom igraču koji je osvajao naslove i s Lakersima i rivalom Boston Celticsi. Rondo je imao 22 godine kada su njegovi Celticsi pobijedili Lakerse s rekordnih 39 poena razlike u 6. utakmici finala 2008. godine.

Činilo se da je nedjeljna utakmica krenula tako, dok Miami nije izvukao dio iz zaostatka u četvrtoj četvrtini.

Bam Adebayo vodio je Heat s 25 poena, 10 skokova i pet asistencija, što je bila njegova najbolja predstava otkako se vratio nakon ozljede vrata koje su ga koštale 2. i 3. utakmica ove serije. Slovenac Goran Dragić iz Miamija prvi je put zaigrao u finalu, ali s maskom na licu, jer je pretrpio ozljedu još tamo u utakmici bro 1, pridonijevši momčadi s pet poena.

“This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers!” pic.twitter.com/LVmDZ3BB6s — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020

Butler se ispuhao

Ni jedan ni drugi nisu nalikovali igračima koji su vodili Heat do finala, a Jimmyu Butleru bile su potrebne dvije monumentalne predstave kako bi od Lakersa uzeli dvije utakmice u ovoj seriji. Butler je igrao kao da mu je 47 minuta u prošlom susretu uzelo danak, sad je postigso ukupno 12 poena, osam asistencija i sedam skokova u porazu.

Utakmica 6 nije bila utakmica koje je ovo uzbudljivo NBA doigravanje zaslužilo, ali povijest je ipak stvorena. Nakon tri mjeseca košarke pod balonom bez ijednog pozitivnog COVID-19 testa među 374 igrača koji su sudjelovali, odnosno slučaja koronavirusom, NBA je ponovno okrunio svoju glavnu franšizu i glavnog prvaka, baš kao što je James obećao vlasniku Lakersa Jeannieju Bussu nakon potpisivanja za franšizu prije dvije godine kao slobodan igrač, da će naslov ponovno donijeti u Los Angeles.