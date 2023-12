Minnesota Timberwolves pobijedili su na svom terenu Los Angeles Lakerse 108:106, a utakmicu je obilježila dramatična završnica u kojoj je LeBron James dvije sekiunde prije kraja pogodio, kako se činilo, tricu, no ona je poništena jer su suci procijenili da je nagazio liniju.

Pregledavala se snimka, suci su ostali pri svojoj odluci, a LeBron je potpuno 'poludio'

"Mogli ste vidjeti razmak između prednjeg dijela mog stopala i linije za tri poena... Čak i Stevie Wonder to može vidjeti. Sudac je rekao da to nije u njihovoj moći. Koja je svrha ponovnog prikazivanja videa ako čak i prilikom ponovnog pokazivanja ne bude ispravna odluka", rekao je nakon utakmice James, koji je na ovom susretu proslavio 39. rođendan i ubacio 26 poena.

Spornu situaciju možete pogledati OVDJE, a LeBronovu raspravu sa sucima OVDJE.

