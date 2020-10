LAKERSI SE IZJEDNAČILI S BOSTONOM: Teško je povjerovati da su zajedno toliko naslova osvojili

Los Angeles Lakersi novi su prvaci NBA lige. Oni su u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, u šestoj utakmici finala, pobijedili Miami Heat rezultatom 106:93 i tako osvojili svoj ukupno 17. naslov prvaka u povijesti. Više o tome pročitajte – OVDJE.

No. 17 🏆

The @Lakers have tied the Boston Celtics for the most in NBA history! #NBAFinals pic.twitter.com/HD7zaKmhza

— NBA TV (@NBATV) October 12, 2020