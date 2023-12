Juan Carlos La Bomba Navarro odlučio se na istup. Loš trenutak kroz koji prolazi Barcelona, košarkaški i općenito sportski gigant, natjerala je apsolutnu španjolsku i europsku košarkašku legendu Juana Carlosa Navarra, menadžera kluba, da izvrši detaljnu analizu sadašnjosti Barce. Barcelona je treća u jakoj ACB ligi kao i u Euroligi, a to su dva najjača klupska košarkaška natjecanja u Europi...

"Istina je da je ovog prosinca bilo poraza i zbog prirode nekih poraza, ima stvari koje treba promijeniti. Bilo je stavova na terenu i izvan njega koji nam se nisu svidjeli i koji nisu dostojni ovog kluba i dresa. Ima stvari o kojima se već pričalo i koje se sigurno neće ponoviti. Svi igrači moraju iskoračiti kako bi promijenili sve negativno, a ima ih u momčadi", kazao je Navarro, prenosi Marca, te nastavio monolog koji upravo trese Kataloniju...

"Kao što sam rekao, ovo je novi projekt u kojem je Roger Grimau naša referenca i ostaje sve na snazi do daljnjeg. On radi sjajan posao i nije mu lako. Već znamo kakav je naš klub i taj dres, koji zahtijeva puno. Svjesni smo da pokušava učiniti sve kako bi momčad mogla teći kao što je to činila na početku sezone. Vjerujemo u njega, u projekt i u igrače koje imamo i vjerujemo da moramo dati bolju verziju."

Juan Carlos Navarro je zaključio:

"Igrači su svjesni situacije u kojoj se nalazimo i podrška navijača je ključna za nas. Palau će biti prepun, uz magiju koja uvijek postoji na Palau i ne sumnjam da će navijači pomoći momčadi. Siguran sam da će momčad vratiti tu snagu za pobjedu u ovim utakmicama, počevši od Madrida koji je ključan na početku nove godine. Stižemo na vrijeme za sve."

