Hrvatska košarkaška reprezentacija u prvoj je utakmici kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Splitu izgubila od Brazila 94:67.

Brazilci, koje vodi legendarni hrvatski trener Aco Petrović, su se od samog početka nametnuli, stekli prednost u prvoj četvrtini koju nisu ispuštali do kraja utakmice.

Brazilci su nemilice punili hrvatski koš i na ulasku u zadnju četvrtinu bilo je 22 razlike (81:59), a dvije minute prije kraja narasla je na 30 razlike.

Kod Hrvatske je prvo ime bio Bojan Bogdanović s 16 ubačaja i tri trice, a Roko Leni Ukić je zabio 13 koševa. Brazilce su predvodili Rafael Hettsthaimer (20) i Bruno Cabocio (17).

Imamo pravo na popravni

Poraz na startu kvalifikacija ne mora nužno biti tragičan, jer prilike za popravni ima, ali brine lakoća s kojom su nam Brazilci nanijeli poraz. U drugoj skupini je Meksiko svladao Rusiju s 72:64. Prve dvije od tri momčadi iz svake skupine idu u polufinale koje se igra u subotu, dok je finale u nedjelju.

Druga hrvatska utakmica na rasporedu je 1. srpnja u 20:00 sati protiv Tunisa, a u ranijem terminu u 16:30 igraju Rusija i Njemačka. U petak je slobodan dan, dok su u subotu polufinala, a u nedjelju, 4. srpnja, veliko finale koje će odlučiti o putniku na Olimpijske igre u Tokio.

Uspiju li se kvalificirati za Olimpijske igre na turniru u Splitu, hrvatski košarkaši će u Tokiju igrati u skupini B zajedno s Australijom, Nigerijom i pobjednikom kvalifikacijskog turnira u Beogradu, gdje je najveći favorit reprezentacija Srbije.

Hrvatska - Brazil 67:94

Hrvatska: Ukić, Drežnjak, Hezonja, Bogdanović, Bilan, Babić, Jordano, Marčinković, Planinić, Rogić, Šakić, Žižić

Brazil: Luz, Meindl, Hettsheimer, De Paula, Caboclo, Huertas, Benite, Garcia, Dias, Dos Santos, Varejao, Mariano

Kraj utakmice.

2' Željko Šakić promašuje dva slobodna, a Brazilci opet zabijaju na drugoj strani. Beznadan pogled izbornika Mršića govori više od riječi.

4' Rogić je upravo promašio cijeli obruč i čini se da ćemo samo pričekati kraj ove utakmice. Nažalost, Hrvatska izgleda sad kao razbijena vojska.

5' Bogdanović je stavio još jednu tricu i sad je na 15 poena, ali veteran Varejao uzvraća brzo na drugoj strani.

6' Benite zabija korak iza trice i to je ogromnih 25 razlike za Brazil.

7' Varejao polaže loptu za ogromnih 20 razlike, oko njega nije bilo nikoga u krugu od 2 metra.

8' Ponovo dva lagana koša primamo i Brazil potpuno kontrolira ovu utakmicu. Caboclo nam opet zakucava.

10' Pogađa tricu iz očaja Ukić, a onda Hezonja sa linije slobodnih bacanja pogađa jedno od dva.

Kraj 3. četvrtine

1' Prelagana dva koša primili smo na kraju i to je čak 16 razlike za Brazil u Splitu.

1' Izgubio je Rogić loptu, a na drugoj strani Brazilci zabijaju i to je nova njihova prednost od +13.

2' Zabija Babo i dva slobodna. Sad ima 12 poena.

2' Dvije trice Hrvatske u nizu! Jordano je zabio svoju prvu, Bogdanović je zabio još jednu i spustio nas na -10. Daleko smo još, ali nije nemoguće.

4' Sad i zakucavanje Cabocla i opet sad Brazil izgleda nadmoćno, a Hrvatska izgubljeno. Caboclo je zabio ukupno 15 poena.

4' Nova trica Cabocla koji je sad utišao publiku u Spaladiumu. utišali su ih i Brazilci sa svojom odličnom obranom.

6' Ante Žižić je zabio koš i slobodno, ali sad je publika na nogama nakon dugo vremena. Atomska košarka igra se u Spaladiumu.

7' Bogdanović pogađa tricu, ali vraća odmah na drugoj strani Caboclo, ali opet Bogdanović za dva na drugoj strani. Kako se sad igra, sto na sat.

9' Oba slobodna bacanja promašio je Roko Ukić. Hezonja je pogodio dva od dva, a onda smo uspjeli zabiti u kontri.

9' Novu loptu gubi Bojan Bogdanović, a Brazil će imati dva slobodna bacanja. Ne izgleda ovo nikako dobro za Hrvatsku.

10' krenula je 3. četvrtina, i to tricom Brazilaca.

Gotova je 2. četvrtina.

1' Brazilcima kao da nije bilo dosta što su dobili dva bacanja i loptu, a još je i Hettsheimer zabio nemoguću tricu preko ruke za velko vodstvo od 11 razlike na poluvremenu.

1' Zaredali su se time-outovi, do kraja su ostale 22 sekunde. Inače, Roko Ukić je naš najbolji igrač na susretu s osam poena i tri asistencije.

1' Puno su Brazilci na liniji slobodnih bacanja. Hettsheimer je u dva navrata zabio samo dva poena ukupno. Jedno od dva pogodio je i Luz.

2' Bogdanović zabija svoja prva dva poena s poludistance. Nadajmo se da ovo znači da će ga konačno krenuti.

3' Ukić za tri i opet smo na -5. Hrabro igra Ukić, zabio je već dvije trice, a nijedna nije bila baš lagana.

4' Miro Bilan zabija ispod koša, ali u obrani još uvijek nemamo rješenja za Brazilce. Bogdanović nam treba, nije još dao nijedan poen, pa čak ni slobodno bacanje nakon tehničke pogreške Ace Petrovića.

6' Marčinković pogađa tricu, to volimo vidjeti, ali opetna drugoj strani koš i faul za Brazilce.

7' Bogdanović ne igra dobro, izgubio je već drugu loptu, a Brazilci su nam zabili iz brze kontre.

8' Hezonja je zabio dva slobodna, ali Caboclo je odgovorio tricom na drugoj strani. Ali pogaša još jednom Hezonja, čini se kao da samo on uzima šuteve za nas. Ušao je umjesto njega Bogdanović sad.

10' Počela je 2. četvrtina, promašili smo prvi napad.

Kraj 1. četvrtine.

1' Odličan je Roko Rogić. najprije je uhvatio skok u napadu i zabio koš, a sad je iznudio faul u napadu. Sjajno koristi svoje minute.

2' Ponovo polaže Žižić pored Varejaa, a Brazilci na drugoj strani pogađaju jedno slobodno bacanje.

4' Izvrstan prodor Hezonje koji je navukao nekoliko igrača na sebe i onda dao za Žižića koji zakucava. Možda nas ovo malo digne.

4' Luz zabija tricu i Hrvatska je u problemima na početku. Luz ima već 7 poena.

5' Uf, ovo ne izgleda dobro. Previše lopti gubimo, a Brazilci su iskoristili to za kontru nakon koje je zakucao Cabolco. Time-out zvao je Veljko Mršić i ukazao na sve loše što Hrvatska radi.

6' Dobru utakmicu gledamo zasad. Brazil vodi, ali vraća se Hrvatska koševima Drežnjaka i Šakića.

8' Puno bolje krenuo je Brazil u utakmicu. Za Hrvatsku je zasad samo Roko Ukić zabio tricu i jedan koš s poludistance.

10' Počela je utakmica u Spaladium Areni, a lijepo je vidjeti nekoliko tisuća ljudi na tribinama. Bit će ovo velika podrška za Hrvatsku.

Prvi ispit hrvatske reprezentacije, onaj protiv Brazila kreće danas u 20:00 sati. Hrvatska je do sada igrala tri olimpijska kvalifikacijska turnira i sva je tri puta osvojila put na Olimpijske igre (1992., 2008, i 2016.). I ne samo to, u ukupno 19 olimpijskih kvalifikacijskih utakmica Hrvatska je 16 puta odnijela pobjedu.

"U gotovo tri tjedna smo se pomalo skupljali i svaki je tjedan upadao neki novi igrač. Čekali smo što će se dogoditi u NBA Playoffu i koje ćemo igrače dobiti, no došao je samo Bojan Bogdanović“, započeo je izbornik Veljko Mršić na najavnoj konferenciji za medije.

“Međutim, napravili smo najbolje što smo mogli kroz ove pripreme i veselimo se da nakon dvadesetak dana priprema ovaj turnir počinje, a posebno nas veseli što smo domaćini jer je to velika prilika za promociju košarke. Tako i pristupamo ovom turniru, nemamo nikakvih imperativa i opterećenja. Idemo iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu i sigurno je da nam je velika želja plasirati se u Tokio. Sve ćemo napraviti da to ostvarimo, no svjesni smo da je ovo sport, da i drugi žele isto i vidjet ćemo tko će na kraju biti najbolji”, kazao je izbornik.

Jak Acin Brazil

Brazil se pak u jučerašnjoj utakmici protiv Tunisa pošteno iskazao: imali su 55,2 % preciznosti šuta iz igre, upisali su 27 asistencija i postigli 12 trica. Vodi ih Aco Petrović, legendarni hrvatski košarkaš i trener

Hrvatsku reprezentaciju od nastupa u Tokiju dijele Tunis i Brazil kao momčadi s kojima će se susresti u grupnoj fazi kvalifikacijskog turnira u Splitu, a potom i jedna ili dvije reprezentacija iz druge skupine koje bi izabranike Veljka Mršića čekati u potencijalnom polufinalu i finalu, a to su Njemačka, Rusija i Meksiko.

