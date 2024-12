Kralj slavi rođendan! Pogledajte sve nemoguće rekorde koje je LeBron srušio

LeBron James, jedan od najvećih košarkaša svih vremena, danas slavi svoj 40. rođendan, a njegova karijera još uvijek traje i donosi nova izvanredna postignuća. Od dolaska u NBA ligu 2003. godine, LeBron je postao simbol izuzetne fizičke moći, nevjerojatne košarkaške vještine i inteligencije te neupitni vođa kako na terenu, tako i izvan njega. Kroz više od dva desetljeća igre, LeBron je osvojio četiri NBA prstena, četiri MVP nagrade, a s 40 godina na leđima ne misli stati. Ova sezona pokazala je da je LeBron isto jedan od smrtnika, no i dalje daje izvanredne brojke i na prosjeku je ove godine od 23.6 poena, 7.9 skokova i 9 asistencija po utakmici.

LeBron je svoju karijeru započeo kao veliki talent u Cleveland Cavaliersima, a s vremenom je postao ikona u NBA ligi. Igrao je za Miami Heat, ponovo se vratio u Cleveland i sada je već godinama ključni igrač Los Angeles Lakersa. Kroz svoju dugu karijeru od preko dva desetljeća ostvario je nekoliko 'nemogućih' rekorda.

Ni Jabbar nije ostao pošteđen

U veljači 2023. godine srušio je jedan od najvećih rekorda. LeBron je tada postao najbolji strijelac u povijesti NBA skinuvši s trona Karima Abdul Jabbara premašivši brojku od 38.387 poena. King James ne samo da je oborio ono što se mnogima činilo nenadmašivim već je nastavio trpati koševe i time otežavati budućim košarkašima da ikada prestignu njegov rekord. LeBron je trenutno na čak 41.131 postignutih koševa, a još uvijek trpa premda u slabijem tempu.

Kralj play-offa

LeBron je lider i kada je u pitanju broj poena u NBA doigravanju, s više od 7.600 poena. Ovaj rekord postavio je 2020. godine, a nastavlja ga poboljšavati jer je i dalje aktivni igrač i redovito sudjeluje u doigravanju. Statistika u doigravanju kao da leži LeBronu jer ima i najviše utakmica doigravanja s 30+ poena, čak 122.

Koliki je LeBron kralj doigravanja svjedoči podatak da je sudjelovao u čak osam uzastopnih NBA finala (od 2011. do 2018. godine) te je odigrao više od 11 000 minuta u utakmicama što ga čini najdugovječnijim u toj fazi natjecanja.

Dominantan u svemu

I premda je The Chosen One oborio sve rekorde što se tiču postizanja poena, pa tako i rekorde poput najviše sezona s 25+ poena u prosjeku i najmlađi strijelac koji je došao do 10.000, 20.000 i 30.000 poena, LeBron je kroz cijelu svoju karijeru pokazivao svoju svestranost.

Poznata je LeBronova velika košarkaška inteligencija i smisao za dodavanje, a to dokazuju i brojke. Uz to košarkaš je koji igra besprijekorno u oba smjera, napadu i fazi obrane. Stoga ako je itko mogao postići sljedeći nevjerojatna rekord to je upravo LeBron. King James jedini je igrač s 40.000 poena, 10.000 asistencija, 10.000. skokova i 2.000 blokada. Rekord koji vjerojatno nitko neće uspjeti postići.

Kada se pogleda cijela statistika, LeBronova dugotrajnost u pružanju partija na najvišem nivou, teško je ikome zamjeriti što ga svrstava ispred velikog Michaela Jordana kao GOAT-a (najvećeg ikada). Svakako LeBronu ne ide u prilog što je osvojio 'samo' četiri prstena u deset finala dok je bek šuter Chicago Bullsa imao šest od šest. Ipak nitko nikada neće imati statistiku kakvu ima LeBron. Vjerojatno se nitko neće moći ni približiti se njegovim brojkama, a tko zna koje će još granice pomicati ova košarkaška legenda. Jer kako igra i dalje rekli bismo 40 mu je godina tek. Sretan ti rođendan kralju!

