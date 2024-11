U petak se u Trnskom igra vatreni dvoboj: 'Možemo pobijediti Zadar. Jedno će biti ključno'

Sprema se, blagorečeno, spektakl. Košarkaši zagrebačkog Dinama u petak u Trnskom (19.00) ugošćuju Zadar, čijim igračima u posljednje vrijeme ide fenomenalno dobro. Dok se Plavi pomalo muče ove sezone, njihovi su sljedeći protivnici "nepobjedivi". Ipak, da nije sve tako crno uvjerio nas je košarkaš Dinama, Ivan Vučić, koji je ukratko razgovarao s nama o nadolazećoj utakmici.

Sprema Vam se utakmica protiv Zadra. Osjećate li se spremnim za taj dvoboj i kakva je atmosfera u ekipi?

"Imamo nekih malih posljedica i bolesti, ali to je sve standardno u sportu. Mislim da ćemo biti maksimalno pripremljeni za Zadar."

Kako se spremate za taj susret i što mislite da će biti ključ vašeg uspjeha i što će vam biti potrebno za pobjedu nad Zadrom?

"Mislim da je trenutno pričati o pobjedi možda malo prenadobudno. Ipak, to je trenutačno možda naša najbolja ekipa. Dugo su zajedno i dugo su pod istim trenerom. Znamo svi što rade, kako igraju. Mi moramo dati svoj maksimum i biti što duže u utakmici. I onda vidjeti da li se možemo nadati pobjedi."

Kako ste zadovoljni sezonom do sada te kako ste zadovoljni individualnim i klupskim učinkom?

"Pa mislim da, što se tiče individualnog uspjeha, da to nije toliko bitno. Trenutno moramo staviti ekipni uspjeh na prvo mjesto, što nam do sada baš nije išlo najbolje pod ruku. Imali smo par kikseva. Nismo zadovoljni kako smo ušli u sezonu i radimo dosta na tome da promijenimo neke stvari koje nisu bile dobre do sada."

Zadar je zasad neporažen, a Dinamo ima skor 3-6. Što se događa s Dinamom u ovoj sezoni, može li bolje i je li samopouzdanje ekipe nakon svega i dalje na potrebnom nivou?

"Gledajte, mislim da svi smo svjesni svojih mogućnosti. Znamo da možemo. Nismo puno mijenjali ekipu od prijašnjih godina. Prijašnjih godina smo mogli igrati sa Zadrom. Moramo se maksimalno koncentrirati i dati sve od sebe i kao što sam rekao, nadam se nekom pozitivnom trenutku i nadam se da će nas ta sportska sreća na kraju malo pomaziti kad bude najpotrebnije.

Utakmica protiv Zadra će biti pravi derbi. Očekuju se i Tornado i Bad Blue Boysi - to će biti spektakl, dvoboj navijanja. Imate li kakav komentar vezan uz to?

"Mislim da je to zapravo bit sporta da se igra pred punim tribinama i da bude što više navijača. Da mi imamo što bolju podršku koja nas prati već dugi period, tako da me veseli utakmica u petak."

Može li igra protiv Kvarnera biti neki putokaz za pobjedu nad Zadrom?

"Igra ne treba biti putokaz, ali mislim da smo pokazali protiv Kvarnera, ekipe o kojoj se puno priča da je vrhunski posložena, od jednog iznenađenja lige, da smo pokazali da smo mi zapravo i dalje ti koji možemo pobjeđivati takve utakmice. To je sigurno vratilo jednu dozu samopouzdanja koja je bila poljuljana s nekim nenadanim porazima."

Koju poruku biste poslali navijačima?

"Najbitnije je da oni budu uz nas i ako krene u nekom trenutku nizbrdo, pošto ćemo mi dati svoj maksimum i pokušati napraviti sve da bi odnijeli pobjedu u derbiju,"