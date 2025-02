Talentirani hrvatski košarkaš oborio rekord karijere po broju poena, Zubac se smirio

New Orleans Pelicansi stigli su do 13. pobjede ove sezone, a velik dio zasluga ide i hrvatskom centru, talentiranom Karlu Matkoviću. On je u pobjedi svoje momčadi nad Sacramento Kingsima 140:133 sudjelovao s 13 poena, što mu je rekord karijere u NBA, a uhvatio je i pet skokova, dva puta asistirao te imao dvije ukradene lopte i tri blokade u 27 minuta na terenu.

Pelicanse je predvodio sjajni C.J. McCollum s čak 43 poena, a Trey Murphy ostvario je duouble-double s 18 poena i 11 asistencija. Poražene Kingse predvodio je Zach LaVine s 32 poena i 10 asistencija, a sjajni su bili i Malik Monk s 24 poena i Domantas Sabonis s 22 poena i čak 28 skokova.

Drugi naš centar u NBA ligi, Ivica Zubac, također je došao do pobjede sa svojim LA Clippersima. Sa 120:116 svladali su Jazz u Uti, a sjajnu utakmicu odigrao je Norman Powell i zabio čak 41 poen, a James Harden dodao je 32 poena uz 10 skokova. Zubac je imao nešto slabiju večer zabivši samo 10 poena uz loš šut iz igre 4/12, a uhvatio je i osam skokova. Najbolji kod poražene momčadi bili su Lauri Markkanen i Kyle Filipowski s po 20 poena svaki.

Foto: PROFIMEDIA

Minnesota Timberwolves nanijeli su Oklahoma Cityju tek deseti poraz sezone svladavši ih na svom parketu sa 116:101. Sjajan je bio Naz Reid s 27 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a pratio ga je Anthony Edwards s 23 poena, osam skokova i sedam asistencija. Kod Thundera, najbolji je bio Shai Gilgeous-Alexander s 24 poena.

Dallas Mavericksi su praktički bez kompletne prve petorke na domaćem terenu svladali Miami Heat 118:113. Mavericksi su igrali bez Davisa, Irvinga, Thompsona, Gafforda i kompletnu utakmicu igrali su sa samo devet igrača. Prvi strijelac momčadi bio je Dante Exum s 27 poena uz sjajan šut iz igre 11/13. Ni 40 poena Tylera Herroa nisu pomogla Heatu da izbjegne četvrti poraz zaredom.

U posljednjem susretu večeri, Stephen Curry je s 27 poena vodio Golden State Warriorse do pobjede nad oslabljenim Houston Rocketsima. Završilo je 105:98, a podršku Curryju pružio je i novopridošli Jimmy Butler s 19 poena.

