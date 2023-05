Košarkaši zagrebačkog Dinama, pobjednici Lige za ostanak, u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske šokirali su Zadar u KC "Dražen Petrović" svladavši ga sa 77-76 i time izborili odlučujuću, treću utakmicu koja će biti odigrana u Zadru.

Junak pobjede domaće momčadi bio je Dinamov kapetan Hrvoje Garafolić, koji je sa 28 koševa (šut iz igre 11/16, za tricu 3/4), devet skokova i šest asistencija bio najbolji igrač utakmice, a 2.4 sekunde prije isteka vremena pogodio je tricu za konačnih 77-76.

Zadrani su pokušali izvesti pobjedničku akciju na kraju, ali su Dinamovi igrači fanatičnom obranom natjerali Luku Božića na težak šut koji je najbolji igrač gostiju promašio.

Ramljak i Božić predvodili Zadar

Uz Garafolića, momčad pod vodstvom Vladimira Anzulovića imala je još trojicu igrača s dvoznamenkastim učinkom: Marin Vručinić je ubacio 14 koševa, Ivan Vučić je imao 13 poena i devet skokova, a Ivan Novačić je završio sa 12 koševa i sedam skokova.

Zadrane je skupo koštao očajan šut za tricu (5/30) pa su samo dvojica igrača došli do dvoznamenkastog broja koševa: Luka Božić ih je ubacio 26, a Marko Ramljak 14, čemu je dodao i 10 skokova.

Pobjednik ovog para u polufinalu će igrati protiv boljeg iz sraza Cibone i Furnira. Cibona je u prvoj utakmici slavila s uvjerljivih 102-62, a druga utakmica će biti odigrana u nedjelju (18 sati) u SD Dubrava.

Split - Bosco

Košarkaši Splita pobijedili su zagrebački Bosco sa 92-91 u dramatičnoj završnici druge utakmice četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske koja je odigrana u dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom i tako izborili plasman u polufinale u kojem će im suparnik biti Cedevita Junior koja je svladala Šibenku na Baldekinu sa 95-76.

Samo tri dana nakon što je u Splitu svladala Bosco sa 104-55, najbolja momčad u ligaškom dijelu Prvenstva Hrvatske je bila na pragu poraza koji je izbjegla u nevjerojatnom raspletu na parketu dvorane u Trnskom.

Bosco je vodio cijelu utakmicu, a prednost domaće momčadi je u trećoj četvrtini narasla i do 15 koševa. Splićani su se u zadnjoj četvrtini uspjeli vratiti sa -10 (69-59) do samo koša zaostatka (89-88) kad je do kraja ostalo 46 sekundi.

Drama u završnici

Petar Babić je 15 sekundi prije kraja pogodio oba bacanja za vodstvo Bosca 91-88, a pet sekundi poslije Boris Tišma je pogodio samo jedno za Splićane. Osam sekundi prije kraja Mladen Primorac je mogao odlučiti utakmicu, ali je promašio oba bacanja, da bi domaći košarkaši napravili osobnu na Mati Kalajžiću.

On je pogodio prvo slobodno bacanje za 91-90, a potom promašio drugo. Nakon napadačkog skoka Shannon Shorter je promašio za pobjedu Splićana, potom je to isto učinio i Kalajžić, da bi uz zvuk sirene Lewis Sullivan iz odbijanca uspio poslati loptu od ploče kroz obruč i tako donijeti pobjedu gostujućoj momčadi.

Sullivan je sa 22 koša i sedam skokova bio najbolji igrač Splita za koji su po 14 poena ubacili Kalajžić i Shorter, a Amerikanac je tome dodao i 11 skokova.

Simon predvodio Cedevitu junior

Marko Jurič je sa 29 koševa bio najbolji strijelac Bosca, dok je "tragičar" Mladen Primorac umalo imao "triple-double" učinak sa 14 poena, 11 asistencija i devet skokova.

Za razliku od Splićana, košarkaši Cedevite Junior su protiv Šibenke ostvarili uvjerljivu pobjedu i na gostovanju, a već su na poluvremenu imali +18 (54-36), a nakon tri četvrtine ogromnih +33 (88-55) pa je Damir Mulaomerović mogao odmarati svoju udarnu postavu.

Kruno Simon je postigao 17 koševa uz šest asistencija, Jakov Mustapić je ubacio 16, a Sandro Rašić 14 poena za goste. Kod Šibenika je najbolji bio Juraj Pleadin sa 24 koša.