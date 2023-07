U prvom dvoboju pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025 hrvatski košarkaši su u Opatiji svladali Irsku s uvjerljivih 89-49 (24-5, 32-12, 14-16, 19-16).

Izabranici Josipa Sesara lako su pobijedili nedorasle Irce, koji su u prvom dijelu zabili tek 17 koševa. U trećoj četvrtini se Hrvatska malo opustila, pa je taj dio igre pripao Ircima, a na kraju je razlika iznosila ravno 40 koševa.

Hrvatsku su predvodili Roko Badžim (18), Toni Perković (17, 8 skokova) i Roko Prkačin (14, 7 skokova), a Irce Neal Quinn s 12 koševa.

Samo prvi u skupini napreduje dalje u kvalifikacije za EP.

Također u Opatiji, 22.srpnja, Hrvatska dočekuje Luksemburg, 29.srpnja slijedi gostovanje kod Irske u Dublinu, a 2. kolovoza kod Luksemburga.

"Čestitke igračima na pobjedi. U prvom poluvremenu smo igrali s puno energije, lopta je dobro kružila i stvorili smo veliku prednost. Na +40 nije lako održati tu želju, to je razumljivo. Zbog toga sam generalno zadovoljan lako ostvarenom pobjedom, veseli me način kako smo stigli do kapitalne razlike. Slijedi rekuperacija, analiza današnje utakmice i priprema za Luksemburg. Pozivam gledatelje da nas dođu podržati i navijaju za nas", rekao je izbornik Josip Sesar.

Jednako razmišlja i igrač Roko Badžim: "Otvorili smo utakmicu na pravi način i obrambeno i napadački. Irci nisu imali nikakva rješenja na našu igru. Napravili smo veliku prednost. Kasnije smo se malo opustili, ali sve u svemu stigli smo do lagane pobjede. Idealno bi bilo da otvaranje uvijek bude ovakvo i da ne dopustimo protivniku da se razigra. Nadam se da će tako biti i protiv Luksemburga u subotu."

