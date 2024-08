'Što mi sin treba u Beograd na splavove? Ima ovdje muziku i omiljenu kafanu'

Srpski košarkaš Nikola Jokić nakon što je s reprezentacijom osvojio broncu na Olimpijskim igrama u Parizu, po povratku nije se zadržavao u Beogradu, nego se odmah uputio u rodni Sombor kako bi gledao konjičke utrke.

Njegov otac Branislav u razgovoru za Sportal otkrio je koliko je Nikola zapravo običan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravit ćemo obiteljske kuće za trojicu sinova, svatko ima po auto, uredit ćemo hipodrom za konje kako bi mogao tu svoju ljubav zadovoljiti. Što ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, što sad treba više od ovoga? Treba možda otići u Beograd na splavove i što će on tako, da bude neka faca?", rekao je Jokićev otac pa dodao:

"Njega to ne interesira, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on s novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa