Sacramento Kings su sinoć nakon produžetaka sa 133-128 svladali Dallas Maverickse kojima su tako prekinuli niz od tri pobjede. Predvodio ih je De'Aaron Fox koji je zabio 14 od svojih 36 koševa u produžecima, a Domantas Sabonis je dodao 22 poena i 14 skokova. Ovo je treća pobjeda Sacramenta u zadnje četiri utakmice.

U prvom zajedničkom nastupu Kyrie Irving je za Dallas ubacio 28 koševa uz sedam asistencija, dok je Luka Dončić dodao 27 koševa i devet skokova. Irving je kupljen od Brooklyn Netsa ranije ovog tjedna, a Dončić je propustio prethodne četiri utakmice - uključujući Irvingove prve dvije - zbog ozljede pete. Josh Green ubacio je 23 poena, a Christian Wood 15 za Maverickse.

Hardenu zviždali svaki put kada bi dotaknuo loptu

Philadelphia 76ers su u New Yorku sa 101-98 bili bolji od Brooklyn Netsa, a do pobjede ih je vodio Joel Embiid koji je zabio 37 koševa, od čega dva slobodna bacanja za vodstvo 5,2 sekunde do kraja.

James Harden dodao je 29 koševa protiv svog bivšeg kluba, a navijači su mu zviždali svaki put kad bi dotaknuo loptu nakon što je prošle godine dobio razmjenu iz Netsa u Sixerse. Mikal Bridges postigao je 23 poena u svom debiju za Netse nakon što je u četvrtak razmijenjen od Phoenix Sunsa za Kevina Duranta. Joe Harris dodao je 18 za Netse, Cam Thomas 14, a Cameron Johnson 12 nakon što ga je kupio Bridges.

Jokić ispisao povijest Denvera

Denver Nuggets su na gostovanju sa 119-105 nadigrali Charlotte Hornetse, a Nikola Jokić je upisao triple-double s 30 poena, 16 skokova i deset asistencija. Hornetsima je ovo sedmi poraz zaredom unatoč tome što je LaMelo Ball bio na korak od triple-doublea. Završio je utakmicu sa 18 poena i 12 asistencija.

O dominaciji srpskog centra govori da ove sezone ima dvostruko više triple-doubleova od zvijezde Dallas Mavericksa Luke Dončića, koji je drugi u tom poretku. "Ja jednostavno tako igram, ni ne razmišljam o tome", rekao je Jokić nakon povijesne utakmice.

Srpski mediji su se raspisali nakon sjajne partije Jokića pa je tako Kurir napisao: "Ljudi moji, što radi ovaj čovjek?! Magija u režiji srpskog džokera."

LA Lakersi prekinuli svoj niz od tri poraza

Još je jedna utakmica jučer odlučena nakon produžetaka i to u Orlandu gdje je Miami Heat sa 107-103 svladao domaći Magic.

Tyler Herro ubacio je 23 koša, a Jimmy Butler 22 poena, sedam skokova i šest asistencija za Miami. Gabe Vincent je dodao 20 koševa, a Bam Adebayo 13 koševa i 17 skokova za Heat, koji je nadoknadio minus od 17 koševa i tako ostvario devetu pobjedu zaredom. Markelle Fultz zabio je 17 poena, a novak Paolo Banchero dao je 16 poena i 13 skokova za Magic.

LA Lakersi su u San Franciscu prekinuli svoj niz od tri poraza svladavši sa 109-103 Golden State Warriorse. Najbolji pojedinac pobjedničke momčadi bio je Dennis Schroder s momčadskim rekordom od 26 koševa, a Anthony Davis je dodao double-double učinak od 13 poena i 16 skokova uz tri blokade za Lakerse. Lakersi su se sada u tijesnoj utrci doigravanja Zapadne konferencije približili devetim nositeljima Warriorsima unutar 2 1/2 utakmice. Utakmicu su zbog ozljeda propustili LeBron James i Stephen Curry. Jordan Poole je predvodio Warriorse sa 29 koševa.

New York Knicks nadigrali Utah Jazz

Atlanta Hawks su kod kuće sa 125-106 bili bolji od San Antonio Spursa. Trae Young postigao je 24 koša i upisao rekordnih 17 asistencija u sezoni, a De'Andre Hunter je ubacio 24 koša za Hawkse. Keldon Johnson je bio najbolji strijelac Spursa s 25 koševa, dok je Jeremy Sochan dodao 18 koševa.

New York Knicks su kod kuće sa 126-120 nadigrali Utah Jazz. Jalen Brunson je za pobjedu svoje momčadi ubacio 38 koševa, a pratio ga je Julius Randle sa 31 poenom. Njih su dvojica tako postali prvi suigrači Knicksa koji su zabili 30 poena u uzastopnim utakmicama još od Patricka Ewinga (30 poena, 31 poena) i Geralda Wilkinsa (41 poena, 33 poena) 4. i 6. ožujka 1987. godine.

Lauri Markkanen zabio je 29 koševa i predvodio pet dvoznamenkastih igrača za Jazz, koji su izgubili četiri od pet zadnjih utakmica. Washington Wizardsi su sa 127-113 bili bolji od gostujućih Indiana Pacersa, a Bradley Beal je predvodio sedam strijelaca s dvoznamenkastim učinkom sa 32 poena. Ovo je četvrti uzastopni poraz za Indianu i 15. u posljednjih 17 utakmica. Tyrese Haliburton zabio je momčadski rekord od 21 poena i zabilježio sedam asistencija za Indianu.

Cleveland Cavaliers su produljili svoj bez poraza na šest utakmica pobijedivši na svom terenu sa 97-89 Chicago Bullse. Predvodili su ih Donovan Mitchell koji je zabio 29 koševa i Jarrett Allen koji je ubacio 23. U redovima Bullsa najbolji je bio Zach LaVine sa 23 poena.