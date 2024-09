Jokić i Šarić Amerikancima pričali o Jugoslaviji pa završili na detektoru laži

Dario Šarić ljetos je kao slobodan igrač potpisao za Denver, a Nuggetsi su održali Media Day gdje je uz Nikolu Jokića bitnu ulogu imao upravo Šarić.

Jokić i Šarić poznaju se još iz mlađih kategorija. Hrvatski je reprezentativac stariji desetak mjeseci, a igrali su jedan protiv drugog još u U-19 kategorijama.

Dio razgovora s ovim dvojcem objavio je novinar Vic Lombardi.

Jesi li suigračima rekao kakav je Dario?

Jokić: Ma mislim da znaju tko je on.

Dario, koliko si sretan što igraš s Jokićem?

Šarić: Naravno da sam sretan, čovječe. Igrati protiv njega… Ne možeš ga čuvati, a sad smo u istoj ekipi.

Jokić: Igrali smo jedan protiv drugoga još na U-19 prvenstvu u Pragu.

Šarić: To je bilo prvi put.

Kako je prošlo?

Jokić: Pobijedili smo.

Šarić: Da, pobijedili su nas.

Jokić: On je zabio 37 ili tako nešto.

Šarić: Ali, ta generacija. Njih 10 sada igra košarku na vrlo visokom nivou. Imali su jako talentiranu generaciju.

Uvijek govorim ljudima o Jugoslaviji. Da još postoji, koliko bi moćna bila?

Jokić: Ne znam. Nikad nećemo znati, ali bilo bi zanimljivo. Puno je talenta tamo.

Dario, kada si saznao da te Denver želi dovesti, kako je to izgledalo?

Šarić: Prošle godine smo igrali s njima, dok sam bio u Golden Stateu. Nikola je rekao da su me pokušali već dovesti, ali eto. Ovo ljeto sam čuo da bi me opet mogli dovesti, kada se otvorio free agency premišljao sam se što ću s karijerom, hoću li se vratiti u Europu. Bio sam usred kvalifikacija za Olimpijske igre, ali odlučio sam da mi je Denver najbolja opcija. Igrati s Jokićem, vidjeti kako on igra i biti dio ovoga.

Zanimljiv je bio i trenutak gdje je dvojac stavljen na detektor laži. U jednom je ternutku Šarić čitao napisana pitanja pa je tako upitao Jokića bi li mu ovaj dozvolio da se utrkuje jašući jednog od njegovih konja. Jokić je brzo odgovorio "ne", a poligraf je pokazao da je govorio istinu.

Spomenimo i kako su u veljači američki novinari na press konferenciji nakon All Star utakmice zatražili Jokića da si odabere četiri igrača koja bi uz njega činila najbolju europsku petorku sačinjenu od igrača koji trenutno nastupaju u NBA-u. Jokić je tada u petorku stavio i Šarića.

