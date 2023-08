James Harden zatražio je odlazak iz Philadelphia 76ersa, ali oni ga zasad nisu uspjeli ''trejdati''. Nezadovoljan time, Harden je odbio igrati za klub, a u Kini se obrušio na predsjednika Daryla Moreya.

"Daryl Morey je lažovčina i nikad neću biti dio organizacije u kojoj je on. Ponovit ću to. Daryl Morey je lažovčina i nikad neću biti dio organizacije u kojoj je i on", poručio je popularni ''Bradonja''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Harden iza sebe ima dobru sezonu, a želja mu je karijeru nastaviti u LA Clippersima ili NY Knicksima, ali zbog njegove visoke plaće to neće biti tako jednostavno.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.