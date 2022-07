Hrvatski košarkaši poraženi su od Finske sa 79-81 (17-21, 17-22, 27-17, 18-21) u utakmici posljednjeg kola skupine C prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023., odigranoj u nedjelju u riječkoj dvorani Zamet, i tako su ostali bez plasmana u drugi krug.

Hrvatska je odigrala polovično dobru utakmicu, loše su otvorili u prvom poluvremenu, da bi onda nakon druge četvrtine kreirali preokret i stvorili si veliku prednost koju su održavali sve do posljednjih nekoliko minuta utakmice. A onda je nastala katastrofa.

Hrvatska je u posljednjoj minuti imala ogromnu prednost, utakmica im je bila u šaci, ali promašili su nevjerojatnih sedam od osam slobodnih bacanja, Gdnjidić četiri, Bogdanović jedno i Zubac dva, i na kraju su praktički dobivenu utakmicu na bizaran način izgubili.

'Ne znam zašto je lopta bila kod njega'

Nakon utakmice poraz je komentirao i izbornik Damir Mulaomerović.

"Utakmica je za sve vjerojatno bila zanimljiva, ali što reći nakon ovoga? Imali smo sve u svojim rukama, promašili 13 slobodnih bacanja. Previše za ovakvu utakmicu. Puno loših odluka u zadnje tri minute. Sami smo sebe pobijedili. Nismo bili mirni na slobodnima", rekao je izbornik.

Zatim je rekao kako nema pojma zašto je lopta u završnici došla do mladog Gnjidića, a ne do Hezonje i Bogdanovića, kako je bilo dogovoreno. "Kad smo govorili da lopta mora ići na Bogdanovića i Hezonju, ne znam kako je došla do Gnjidića. Ne krivim ga, mlad je i ovo je odrastanje, ali teško je što smo ispali iz kvalifikacija. Ne mogu reći zbog truda, trudili smo se, imali atmosferu i sve u svojim rukama. Potišteni smo, i ja osobno. Puno smo toga uložili da dobijemo ovu utakmicu. Vidjeli ste što se dogodilo na kraju", zaključio je.