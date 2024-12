Ivica Zubac raspametio čitavu Ameriku: Izludio je bivše NBA prvake, komentatori vrištali

Najbolji hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac igra u žvotnoj formi, a u noći s petka na subotu po našem vremenu, u domaćoj pobjedi Clippersa nad bivšim prvacima Golden State Warriorsima 102-92, ostvario je sedmi uzastopni double-double, te ukupno 21. takav učinak u ovoj sezoni.

Ivica je utakmicu započeo u petorci i za 36 minuta ubacio 17 poena uz 11 skokova. Šutirao je iz igre 8-9, slobodna 1-3. Imao je dvije asistencije i čak pet blokada. Bio je treći najbolji strijelac pobjedničke momčadi, iza Normana Powella koji je ubacio 26 poena i Jamesa Hardena sa 18 poena i 7 asistencija.

Isto tako, Zubcu je ovo bila sedma uzastopna utakmica s dvocifrenim učinkom u poenima. Trenutno je na prosjeku od 15.2 poena, 12.6 skokova i 2.5 asistencija.

Warriorse, koji su bili bez Stephena Curryja i Draymonda Greena, predvodio je Jonathan Kuminga s 34 poena i 10 skokova. Bio mu je to career high učinak.

Warriorsi su pali su na 3-12 u posljednjih 15 utakmica nakon trećeg poraza zaredom. Imaju 4-2 bez Curryja u postavi i 1-1 bez Curryja i Greena. Clippersi se također muče , ostvarili su tek 4-4 u zadnjih osam utakmica.

Pregled rezultata utakmica sjevernoameričke košarkaške NBA lige:

Boston Celtics - Indiana Pacers 142 - 105

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs 87 - 96

LA Clippers - Golden State Warriors 102 - 92

(Ivica Zubac je odigrao 35:57 minuta za Clipperse, zabio je 17 koševa i upisao 11 skokova, dvije asistencije i pet blokada)

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 135 - 149

(Dario Šarić nije igrao za Denver)

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 89 - 98

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 112 - 113

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 124 - 132

(Karlo Matković nije iograo za New Orleans)

Orlando Magic - New York Knicks 85 - 108

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANSTKA DIVIZIJA

W L PCT GB

Boston Celtics 23 8 .742 -- New York Knicks 21 10 .677 2 Philadelphia 76ers 11 17 .393 10 1/2 Brooklyn Nets 12 19 .387 11 Toronto Raptors 7 24 .226 16

CENTRALNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Cleveland Cavaliers 27 4 .871 -- Milwaukee Bucks 16 13 .552 10 Indiana Pacers 15 17 .469 12 1/2 Detroit Pistons 14 17 .452 13 Chicago Bulls 13 18 .419 14

JUGOISTOČNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Orlando Magic 19 14 .576 -- Miami Heat 15 13 .536 1 1/2 Atlanta Hawks 16 15 .516 2 Charlotte Hornets 7 23 .233 10 1/2 Washington Wizards 5 23 .179 11 1/2

ZAPADNA KONFERENCIJA

PACIFIČKA DIVIZIJA

W L PCT GB

Los Angeles Clippers 18 13 .581 -- Los Angeles Lakers 17 13 .567 0 1/2 Phoenix Suns 15 15 .500 2 1/2 Golden State Warriors 15 15 .500 2 1/2 Sacramento Kings 13 18 .419 5

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Memphis Grizzlies 22 10 .688 -- Houston Rockets 21 10 .677 0 1/2 Dallas Mavericks 20 11 .645 1 1/2 San Antonio Spurs 16 15 .516 5 1/2 New Orleans Pelicans 5 27 .156 17

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Oklahoma City Thunder 24 5 .828 -- Denver Nuggets 16 13 .552 8 Minnesota Timberwolves 16 14 .533 8 1/2 Portland Trail Blazers 10 20 .333 14 1/2 Utah Jazz 7 22 .241 17

