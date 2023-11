Košarkaši Cibone ostvarili su sedmu pobjedu u nizu u svim natjecanjima svladavši u 9. kolu hrvatske Premijer lige zagrebački Dinamo sa 75-68, iako su i u ovom dvoboju domaćeg prvenstva bili limitirani na petoricu igrača iz seniorskog pogona.

Dinamo je bolje počeo utakmicu i nakon šest minuta igre imao već 10 koševa prednosti (13-3), ali je momčad Jakše Vulića već do kraja prve četvrtine uspjela nadoknaditi taj zaostatak (16-16). U drugoj četvrtini Cibona je povela 25-20, na što je momčad Josipa Sesara odgovorila serijom 8-0.

Utakmica je bila izjednačena do početka zadnje četvrtine, da bi dinamo u 33. minuti došao do sedam koševa prednosti (58-51). No, Cibona se brzo uspjela oporaviti i dovesti utakmicu do neizvjesne završnice, a tada je Dinamu presudio Ivan Majcunić.

Kod vodstva 67-65 pogodio je tricu za +5 (70-65) na 1:15 minuta do kraja, a onda u sljedećem napadu Dinama ukrao loptu. U sljedeća dva Cibonina napada je još pogodio tri od četiri slobodna bacanja za 73-67 na deset sekundi prije kraja.

Cibonini košarkaši su pogodili 16 trica iz 41 pokušaja i u tome su potpuno nadmašili suparnika (8/27).

Po 16 koševa za pobjednike postigli su Domagoj Vuković i Krešimir Radovčić koji je tome dodao i sedam asistencija. Aleksandar Aranitović je ubacio 15 poena i imao devet skokova, Ivan Majcunić je postigao 14, a Ivan Perasović 11 koševa.

Kod Dinama je Karlo Mišić ubacio 15 poena, a po 13 koševa postigli su Ivan Vučić i Filip Kraljević.

Košarkaši Zadra su i bez doprinosa Luke Božića uvjerljivo na svom Višnjiku svladali Dubrovnik s 98-59 za nastavak pobjedničkog niza u domaćem prvenstvu. Aktualne prvake je do devete uzastopne pobjede predvodio dvojac Arijan Lakić i Patrik Jambrović, a obojica su ubacili po 18 koševa, dok je Krševan Klarica postigao 16 poena. Dubrovčane je sa 17 koševa predvodio Filip Vujičić.

