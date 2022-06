NBA zvijezda Kyrie Irving odlučila je aktivirati posljednju godinu ugovora te će i dalje ostati u Brooklyn Netsima, iako se glasno pričalo o njegovom odlasku, a najčešće je spominjan dolazak u Dallas kod Luke Dončića.

Irving ostaje u Netsima

"Obični ljudi održavaju svijet. Odlučio sam ostati, aktivirati zadnju godinu ugovora i uskoro se vidimo“, poručio je navijačima ovog kluba 30-godišnji košarkaš koji je u posljednje tri godine kao igrač Brooklyna odigrao tek 103 utakmice. Razlog za mali broj utakmica su bile ozljede, ali i njegova odluka o neuzimanju cjepiva za COVID-19 što mu je bitno smanjilo broj nastupa. Ovom odlukom o ostanku Irving će iduće sezone u Netsima zaraditi 36.9 milijuna američkih dolara.

Prošle sezone Irving je prosječno upisivao 27.4 poena, 5.8 asistencija, 4.4 skoka i 1.4 ukradenu loptu tijekom 29 utakmica, no Durant, on i ostali su zapeli već u prvom krugu doigravanja kada su poraženi od Bostona s laganih 0-4.

Wall sve dogovorio

John Wall, 31-godišnji košarkaš Houstona i prije 12 godina prvi izbor na draftu od strane Washingtona, dogovorio je sa svojim sadašnjim klubom otkup ugovora. Umjesto ranije određenih 47 milijuna američkih dolara bit će mu isplaćeno šest i pol milijuna manje, a po navodima mnogih američkih medija njegova je jedina želja dolazak u Los Angeles Clipperse.

To bi mogla biti jako dobra vijest za Ivicu Zupca, koji od dolaska u Clipperse 2019. nije igrao s tako dobrim dodavačem na čijim su asistencijama kroz njegovu karijeru najviše profitirali visoki igrači koji ofenzivno igraju u blizini obruča, baš poput hrvatskog reprezentativnog centra. Međutim, ono što je čudno u čitavoj ovoj priči je to da će najbolji hrvatski centar tek u srijedu formalno znati hoće li ostati u sastavu Clippersa i iduće sezone.

Zubac napredovao, ali nije jasno što se čeka?

Tada, naime, istječe rok za aktivaciju posljednje, četvrte godine njegova ugovora, tijekom koje treba zaraditi 7.5 milijuna dolara. To je za bilo koju NBA momčad vrlo povoljan ugovor s obzirom na učinak igrača, u ovom slučaju startnog centra s prosjecima od 10.3 poena, 8.5 skokova i 63% šuta iz igre prošle sezone.

Nejasno je, stoga, zašto Clippersi još nisu aktivirali tu opciju na što već odavno imaju pravo, osim ako pokušavaju zadržati što veću fleksibilnost pod salary capom do posljednjeg trenutka.

No, Zupca su protekle sezone hvalili i suigrači i uprava Clippersa, stvarno je Čitlučanin napredovao, te je i on sam izrazio želju da ostane i uvjerenje da klub želi isto, a i američki mediji potpuno računaju na njega kao na dio momčadi za iduću sezonu. Moguće je, u biti, i da Clippersi dopuste Zupcu da postane slobodan igrač pa naknadno potpišu s njim višegodišnji ugovor. Sve su to sad nagađanja, pa vrijedi pričekati i vidjeti na koji način će se odviti ova priča...

Potencijalna petorka Clippersa

Kako bilo, na Twitteru se pojavila i moguća prva petorka LA Clippersa u novoj sezoni koja će glasiti: Wall, George, Leonard, Batum i Zubac. U prošloj sezoni Big Zu je uglavnom počinjao susrete u petorci kao prvi centar kluba. Potencijalno, Zubac bi trebao dijeliti minutažu na poziciji 5. s Isaiahom Hertensteinom.

Kako bilo, ni Clippersi nisu imali na dolazak kvalitetnog košarkaša Walla, koji posljednjih sezona igra vidno ispod vlastite razine, no postoji još nekolicina klubova koji žele dobiti utrku za igračem koji je pet puta u karijeri nastupao na All Star utakmicama.