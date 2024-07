Hrvatska košarkaška reprezentacija u dramatičnoj završnici svladala je Dominikansku Republiku i osigurala finale kvalifikacijskog turnira u Pireju.

U nedjelju nas čeka domaćin Grčka od 20 sati, a meč možete gledati na glavnom programu RTL-a i Voyo platformi. Pobjednik će osigurati plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmica će se moći pratiti na velikim ekranima u fan zonama na Zvončacu i glavnom zagrebačkom trgu.

Izbornik Josip Sesar je najavio finale protiv Grčke: "Komentirali smo u svlačionici kako su se ovakve utakmice u prošlosti znale gubiti, nadam se da smo sada malo promijenili tu karmu i da ćemo ovakve utakmice privoditi u svoju korist."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svim dozvoljenim sredstvima na Giannisa'

Hrvatska ima nešto manje od 24 sata za pripremu što je svakako premalo.

"Većina naših igrača poznaje Grke. Bitno je da se naspavamo i odmorimo. Grčka je domaćin, favorit, imaju devet igrača iz Eurolige, dva iz Eurokupa i jednog iz NBA-a, to dovoljno govori. No mi idemo hrabro u svaku utakmicu i tražit ćemo svoj put do pobjede", rekao je Sesar pa dao odgovor na pitanje kako zaustaviti glavnu zvijezdu Grka, Giannisa Antetokounmpa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svim dozvoljenim sredstvima", zaključio je izbornik kroz smijeh.