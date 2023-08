Hrvatska muška košarkaška reprezentacija u svom je drugom nastupu na pretkvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Istanbulu ostvarila drugu uvjerljivu pobjedu svladavši Švedsku sa 99-67 (24-22, 27-20, 21-7, 27-18).

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bili su Jaleen Smith sa 24 i Roko Badžim sa 15 koševa, dok je Švedsku predvodio Elijah Clarence sa 29 poena.

U utakmicu je bolje krenula Švedska i to prvenstveno zahvaljujući sjajno raspoloženom Clarenceu koji je u prvih pet minuta pogodio četiri trice za vodstvo 20-12. Tada je hrvatski izbornik Josip Sesar pozvao minutu odmora kako bi smirio svoje igrače i u tome u potpunosti uspio. Do kraja prve dionice Švedska je ubacila samo dva poena pa je Hrvatska serijom 12-2 stigla i do prednosti.

Raspoloženi Smith je s nekoliko pogođenih dalekometnih šutova pokrenuo Hrvatsku i u drugoj četvrtini pa je prednost naše reprezentacije narasla na 28-22, pa 33-24 i 40-30. Ipak, Clarence, koji je u prvom poluvremenu ubacio čak 26 koševa, zadržao je Švedsku u kakvom-takvom rezultatskom priključku do odmora.

Nastavak je protekao u dominaciji Hrvatske, Šveđane više nije služio dalekometni šut, a naši su reprezentativci serijom 21-5 u trećoj četvrtini "prelomili" dvoboj pa je četvrta četvrtina bila tek odrađivanje posla.

U drugoj utakmici 2. kola Nizozemska je svladala Belgiju sa 78-76.

S obzirom na uvjerljivost pobjede protiv Švedske, Hrvatska je praktički osigurala prolazak u polufinale turnira u Istanbulu i prije posljednje utakmice u skupini protiv Nizozemske koja je na programu u srijedu. Hrvatska je na vrhu skupine s dvije pobjede, slijede Švedska i Nizozemska s omjerom 1-1, dok je Belgija na dnu sa 0-2.

