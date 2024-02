Hrvatska košarkaška reprezentacija porazom 73-61 kod Francuske otvorila je kvalifikacije za Eurobasket koji će sljedeće godine ugostiti Latvija, Poljska, Finska i Cipar.

Izabranici Josipa Sesara imali su otvaranje iz snova. Preko Danka Brankovića i Jaleena Smitha povela je 2-7. Francuska je uzvratila silovito i serijom 8-1-stigla do vodstva 10-8. Uspjeli su Hrvati zaustavili nalet domaćina, zabijali su uglavnom s linije slobodnih bacanja do prvih poena Marija Hezonje za vodstvo 13-14. Točku na i prve četvrtine stavio je s crte slobodnih bacanja Mathias Lessort za francuskih +1 (15-14).

Marin Marić je na kratko vratio Hrvatsku u vodstvu na početku druge četvrtine 15-16, a onda Francuzi mini serijom odmiču na sedam poena prednosti (25-18). Goran Filipović tricom primiruje domaćine (25-21). Bilo je to kratkog daha. Matthew Strazel svojom tricom prvi puta dovodi Francuze na dvoznamenkastu prednost. Nakon nesportske pogreške Filipovića odletjeli su domaćini i na +14 (35-21). Toni Nakić i Jaleen Smith tricama vraćaju Hrvatsku na jednoznamenkasti zaostatak (35-27), a nakon obranjenog napada Hezonja je iznudio tri slobodna bacanja i uoči drugog poluvremena vratio utakmicu u neizvjesne vode (35-30).

Nakon nepune tri minute igre u trećoj četvrtini domaćini su serijom 8-0 pobjegli na 13 poena prednosti (43-30). Ivan Vraneš zabija prvi hrvatski koš u nastavku utakmice. Nadovezao se Borna Kapusta sjajnom asistencijom za zakucavanje Marija Hezonje, ali pri rezultatu 43-34 Hrvatska propušta napad pa domaćini ponovo hvataju ritam i rezultatsku kontrolu utakmice (47-34). Do ulasku u posljednju četvrtinu Francuzi su sačuvali velikih 13 poena prednosti 57-44.

Pet povezanih poena Darija Drežnjaka za 61-53 probudilo je nadu Hrvata u preokret, no sijevnula je trica Guerschona Yabuselea za 66-53. Predaja nije bila opcija iako je vrijeme bilo na strani Francuza. Preko Hezonje Hrvatska se vraća na 66-57 i pri tom rezultatu propušta tri napada. Obrana je i dalje dobro funkcionirala što koristi Smith za dodatno približavanje 66-59, no kada je Andrew Albicy s crte slobodnih bacanja pogodio obje lopte ugašena je svaka nada (68-59). Do kraja Francuzi su otišli i na +12 (73-61).

Hezonja je s 22 poena, 5 skokova i 3 asistencije bio prvo ime hrvatske reprezentacije. Slijedio ga je Smith s 13 poena. Francuze su do pobjede predvodili Timothe Luwawu-Cabarrot s 15, Matthew Strazel s 12, Guerschon Yabusele s 11 i Mathias Lessort s 10 poena.

U našoj skupini Bosna i Hercegovina je na Cipru bila uvjerljiva protiv domaćina 66-99.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u ponedjeljak u Rijeci kada ćemo u drugom kolu ugostiti Cipar.

