Hrvatska muška košarkaška reprezentacija igrat će u trećem krugu pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. sa selekcijama Luksemburga i Irske, odlučio je ždrijeb u Muenchenu.

Hrvatskoj slijede slijede četiri utakmice i to sve u periodu od 19. srpnja do 5. kolovoza ove godine, s tim da Hrvatska neće igrati u zadnjem terminu jer sudjeluje i na olimpijskom pretkvalifikacijskom turniru od 12. do 20. kolovoza.

Samo pobjednik skupine napreduje dalje u kvalifikacije za EP.

Izvršni odbor FIBA-e donio je odluku kojom se reprezentacijama Rusije i Bjelorusije i dalje ne dopušta registracija za pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo 2025.

Rezultati ždrijeba svih skupina:

Skupina G: Hrvatska, Luksemburg, Irska

Skupina H: Švicarska, Danska, Kosovo

Skupina I: Rumunjska, Slovačka, Albanija

Skupina J: Bugarska, Austrija, Norveška