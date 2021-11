Hrvatski centar Ante Žižić ubacio je 14 koševa i imao 11 skokova u domaćoj pobjedi Maccabija iz Tel Aviva, koji je u dvoboju 10. kola košarkaške Eurolige svladao Monaco sa 95-84.

U domaćoj momčadi briljirao je Scottie Wilbekin koji je postigao 37 poena, a Maccabi se s učinkom 7-3 nalazi na četvrtom mjestu iza vodećeg trojca Barcelone, Real Madrida i Armani Milana koji imaju po osam pobjeda i dva poraza.

Hezonja i Perasović slavili

Krunoslav Simon je u pobjedu Anadolu Efesa, 88-69 protiv grčkog Olympiacosa, ugradio osam koševa i šest skokova te po tri asistencije i ukradene lopte. Tursku momčad je do pobjede vodio Rodrigue Beaubois sa 29 poena. Anadolu Efes je sa 4-6 na 11. mjestu.

Domaću pobjedu je ostvario i Uniks u Kazanju. Momčad pod vodstvom Velimira Perasovića svladala je do večeras vodeći Armani Milano sa 97-71, a za Ruse je Mario Hezonja postigao pet koševa uz tri skoka. Kod Uniksa su najbolji bili Isaiah Canaan s 22 poena i O. J. Mayo sa 20 koševa. Uniks je u skupini momčadi koje se nalaze od osmog do desetog mjesta, a imaju polovičan učinak. Uz momčad iz Kazanja to su još Monaco i moskovski CSKA.