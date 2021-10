Ljubitelji košarke u Hrvatskoj dobro će pamtiti period u kojem je čak sedam naših igrača igralo u NBA ligi. To je zlatno, rekordno doba za hrvatske igrače gotovo. Andrija Žižić, Dragan Bender i Mario Hezonja vratili su se u Europu, gdje su se puno bolje snašli, nakon što u NBA momčadima nisu imali neke prevelike uloge.

Spala je, dakle, knjiga na četiri slova. U NBA ligi ostali su Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Ivica Zubac i Luka Šamanić. Prije nove NBA sezone klub je promijenio samo Šamarić, koji je prešao iz San Antonio Spursa u New York Knickse.

Bojan Bogdanović

Čovjek sa sto nadimaka, od kojih je najpoznatiji Babo, ulazi u svoju osmu NBA sezonu kao jako bitan član jedne od najboljih momčadi NBA lige – Utah Jazza. Bogdanović ima 32 godine, ima dovoljno iskustva, ali i u odličnoj je formi da bude pouzdan starter u ovoj momčadi.

Babino najjače oružje je šut, no pokazao je u Jazzu da je pouzdan i u obrani te da može preuzeti i zadatke vođenja igre kad na parketu nema Conleya i Mitchella. Babo je prošle sezone bio na 17 poena u prosjeku i 39 posto učinkovitosti na šutu za tri poena, no to se može pripisati i oporavku od operacije šuterskog zgloba. Nadamo se samo da će ga ove sezone pozvati na natjecanje u tricama na All-Star vikendu.

Dario Šarić

Košarkaša Phoenix Sunsa Darija Šarića čeka dug oporavak nakon operacije koljena. Šarić je u prvoj utakmici NBA finala, u kojemu su Sunsi igrali s Milwaukee Bucksima, tijekom jednog duela s protivničkim igračem ozlijedio desno koljeno.

Iako se nagađalo da će morati propustiti cijelu sezonu zbog te ozljede, njegov otac Predrag za Sportske je novosti rekao da bi se Dario mogao u pogon vratiti već do kraja ove godine.

Ako to zaista bude tako, Šarića će vjerojatno dobiti ulogu igrača s klupe, što je dobro funkcioniralo za njega. Šarić je u prošloj sezoni bio važna uzdanica Sunsa, za koje je u prosjeku ubacivao 8,7 poena uz 3,8 skokova i 1,3 asistencije.

Ivica Zubac

Los Angeles Clippersi ozljedom Kawhija Leonarda su od favorita za titulu prvaka pali u teški prosjek. Leonard je jedan od najboljih igrača lige, a datum njegovog povratka upitan je nakon ozljede i operacije koljena.

Hrvatski centar Ivica Zubac dobit će ove sezone puno prilike u postavi Clippersa koji vjerojatno neće biti toliko dobri kao prošle godine s Leonardom. Zubac ima jasan zadatak. Mora zaštititi obruč i pokupiti skokove ispod. Za očekivati je da će biti vrlo učinkovit jer svoje šuteve uzima iz blizine, a i da poveća svoje prosjeke. Podsjetimo, Zubac ima tek 24 godine i pred njim je još prostora za napredak.

Luka Šamanić

Talentirani hrvatski krilni centar očito se nije svidio San Antonio Spursima dovoljno da ga zadrže na rosteru za sljedeću sezonu. Kao najveći problem ispostavile su se oscilacije u njegovom intenzitetu igre.

S New Yorkom je ekspresno, odmah nakon razlaza sa San Antoniom, potpisao takozvani two-way ugovor koji mu ne garantira da će ostati dugo u momčadi. Šamanić ima potencijal razviti se u dobrog krilnog centra na NBA nivou. Knicksi nisu prejaka momčad i mogao bi se, vjerojatno najprije kroz razvojnu ligu, izboriti za pokoji nastup.

Usput rečeno, New York Knicksi su najvrjednija momčad NBA lige, iako već jako dugo nisu ostvarili neki značajniji rezultat.