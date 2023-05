Real Madrid je pobijedio kod Partizana 82:80 i tako u trećoj četvrtfinalnoj utakmici Eurolige smanjio zaostatak u seriji na 2:1. Partizan je uz pomoć 20 tisuća fanatičnih navijača poveo 12:0, a na kraju prve četvrtine imao 32:19 te se činilo da će pobijediti Real i tako proći u Final Four. No, Real se polako vraćao do poluvremena, a na polovici treće četvrtine prvi put poveo. To je uspio zahvaljujući Mariju Hezonji, koji je pogodio tricu za 54:53.

Kroz veliki dio drugog poluvremena Real je vodio, ali je tri minute prije kraja Nunnally pogodio tricu za prednost Partizana 77:75. No, onda je 25 sekundi prije kraja Williams-Goss zabio tricu kojom je Real poveo 80:77. Zatim je Hezonja dotukao Partizan slobodnim bacanjima za nedostižnih 82:77 i pobjedu za smanjenje velikog zaostatka u seriji.

Walter Tavares je bio prvi strijelac Reala s 26 poena, uz 11 skokova. Hezonja je za 37 minuta postigao 12 poena. Za tri poena je gađao 1/6, za dva poena 3/4 i s linije slobodnih bacanja 3/4. Bio je najbolji pod koševima na utakmici s čak 14 skokova, a dodao je i tri asistencije.

Real je nakon Hezonjinog ključnog doprinosa za vrijednu pobjedu objavio njegovu poruku navijačima: "Pozdrav, madridisti! U žestokoj atmosferi teško smo izborili jako vrijednu pobjedu za sve nas i još jednu utakmicu ovdje da izjednačimo zaostatak. Naprijed, Madrid!" Hezonjinu videoporuku na klupskom Twitteru pogledalo je i pozitivno na nju reagiralo na tisuće navijača.