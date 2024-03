Košarkaši madridskog Reala odradili su u četvrtak još jednu odličnu utakmicu u Euroligi, u gostima su u dvoboju 31. kola pobijedili Partizan u Beogradu 88-76.

Nakon neizvjesnog prvog poluvremena Madriđani su utakmicu riješili u trećoj četvrtini koju su dobili s 35-23 te su time slomili domaći sastav koji se bori kako bi ušao u play-in. Pritom je glavni krivac za poraz Partizana bio odlični hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je za 31 minutu na parketu postigao 25 poena. Tome je dodao šest skokova i četiri asistencije, a bio je ujedno prvi strijelac na susretu.

"Ovdje se osjećam kao kod kuće jer sam s ovih prostora. Partizan je uspješan, gdje god da si Partizan je uvijek bio jedna od najboljih momčadi. Uvijek sam bio jedan od njegovih navijača. Sad sam u prilici igrati protiv njega i zahvalan sam na podršci", rekao je Hezonja o atmosferi u dvorani nakon utakmice, a osvrnuo se i na uvrede upućene njegovom suigraču GuerschonuYabuseleu kojemu su navijači Partizana, između ostaloga, skandirali da je "svinja debela":

"Nisam mu preveo što su vikali, ali reći ću mu ja sada, pjevat ću mu i ja, haha... Šalim se, on je fantastičan dečko i šteta je što ga prozivaju, pametan je i iskusan, igrao je odličnu utakmicu. Jesu li komentari bili nepotrebni ili ne? Tko sam ja da to kažem, to je moj suigrač, idemo dalje. Mislim da ga ne diraju takve stvari."

