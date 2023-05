Hrvatski reprezentativni košarkaš Mario Hezonja, koji je u nedjelju postao europski prvak s Real Madridom, rekao je da je donio ispravnu odluku došavši u taj klub prošlo ljeto jer u njemu može osvajati titule.

"Nitko mi na leđa ne može natovariti više tereta nego što ga ja sam stavljam. Real Madrid je zato savršeno mjesto za mene, u njemu sam se našao i sve ću se više pronalaziti. Taj karakter, vatra u očima i glad za titulama mi se sviđaju. Dobro sam učinio što sam došao ovdje", izjavio je 28-godišnji Hezonja za španjolski ES Radio.

Real Madrid je nedjelju navečer u litavskom Kaunasu pobijedio sa 79-78 Olympiacosa u finalu Eurolige, čime je došao do svog 11. naslova prvaka Europe.

Hezonja je prošlo ljeto, dok je bio igrač ruskog UNICS Kazanja, primio poziv tadašnjeg Realovog trenera Pabla Lasa. To je bilo dan nakon što je Real Madrid bio poražen u finalu Eurolige s 57-58 od turskog Andolu Efesa.

"Izgubili su od Efesa, a idući dan sam razgovarao s Pablom Lasom. Moram mu stoga zahvaliti što me je zvao, ali i čitavom klubu", rekao je Hezonja.

Došavši prošlo ljeto na sjever Madrida tražio se na parketu, imao manju minutažu nego je navikao, a njegova pozicija se mijenjala pod vodstvom Lasovog zamjenika Chusa Matea. Mateo je tada imenovan za prvog trenera odlaskom Lasa.

"Želja mi je bila pomagati suigračima, ekipi i trenerima. Imali smo uspona i padova ove sezone, odigrali smo jedan sramotan kup, što također nisam zaboravio, no sada smo uspjeli osvojiti Euroligu", izjavio je Hezonja.

"Uspjeli smo skupiti glave i pokazati što je Real Madrid, kakav je to klub i kakav treba bit sportaš u njemu. Ovdje nije bitna ni statistika, niti koliko igraš, nego maksimalno doprinijeti, samo to je bitno. Na početku sezone sam imao drugačiju ulogu, kasnije se ona promijenila, no sve to nije bitno. Važno je da sam ekipi dao ono što joj je trebalo", dodao je.

Hezonja je osvojio svoj prvi pehar Eurolige, a rekao je da je upravo to ono čemu se nadao po dolasku u Real Madrid.

"Osvojiti Euroligu, to je ono što sam očekivao", napomenuo je.

Rekao je kako se momčad tijekom sezone uigravala, igrači mijenjali pozicije, ali da je trener u pravom trenutku postavio svakoga na odgovarajuće mjesto što je rezultiralo pobjedom na europskom Final Fouru.

"Igrači su dobili uloge koje su koristile momčadi, uloge iz kojih je izvučeno ono najbolje iz igrača. Treneru smo trebali dati vremena da se navikne, a zatim je uslijedio rezultat tog našeg rada, ali i mentaliteta", zaključio je Hezonja.

Real Madrid je u rujnu osvojio španjolski Superkup pa u veljači ispao u polufinalu španjolskog Kupa s 82-93 od Unicaje iz Malage. U španjolskom prvenstvu se nalazi na drugom mjestu iza Barcelone, s omjerom 27 pobjeda i 6 poraza, uoči doigravanja za prvaka.

